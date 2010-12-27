افراط گرایی به نام دین را مطرود می دانیم/ آمادگی ایران برای میزبانی ایگاد

به گزارش خبرگزاری مهر، شریف حسن شیخ ادم ، رئیس مجلس ملی سومالی که بمنظور رایزنی در زمینه ایجاد صلح و ثبات در کشورش به تهران سفر کرده است ، امروز دوشنبه با دکتر علی اکبر صالحی سرپرست وزارت امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

دکتر صالحی ضمن خیر مقدم به وی و هیئت همراه افزود: سومالی برای ما کشور مهمی است، اگر در یک شرایط آرامش باشد می تواند در منطقه بسیار اثر گذار باشد، برای ما دردناک است که می بینیم مردم سومالی دچار مشکلات هستند. مطمئن هستم بدون دخالت دیگران مردم سومالی می توانند مشکلات داخلی خود را حل کنند.

وی همچنین ضمن ابراز خوشحالی از شکل گیری دولت جدید در سومالی اظهار داشت: سومالی را بخش عمده ای از جهان اسلام می دانیم و مقامات کشورمان تأکید به همراهی، همدلـی و همکاری بـا سومالی دارند. ما افراط گرایی و خشونت را بنام دین مطرود می دانیم و متأسفانه تمام این حرکتها و اقداماتی که بنام دین تحت لوای اسامی مختلف انجام می شود ، زائیده کشورهای غربی است.

صالحی افزود : جمهوری اسلامی ایران در خدمت مردم و دولت سومالی است و آمادگی داریم با کشور شما برای کمک به برقراری صلح و ثبات از طریق اتحادیه آفریقا و سازمان ایگاد همکاری کنیم و میزبان اجلاس بعدی ایگاد در تهران باشیم.



رئیس مجلس سومالی نیز در این ملاقات ضمن تشکر از مهمان نوازی گرم ایرانیان گفت: خیلی خوشحالیم که روابط مستحکمی با ایران داریم و روابط ما ریشه طولانی تاریخی دارد. متأسفانه مشکل سومالی که یک جنگ داخلی است با دخالت خارجیها و حمایت گروههای افراطی وضعیت را سخت کرده و قحطی و خشکسالی هم مزید بر علت گردیده است.



وی افزود: ما دوست داریم بتوانیم روی پای خودمان بایستم، از کمکهای انساندوستانه جمهوری اسلامی ایران در بخش آموزش و سایر موارد تشکر می کنیم و از اینکه ایران یک کشور اسلامی قدرتمند در منطقه است خوشحالیم .