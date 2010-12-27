بازی با سایپا بسیار سخت است

شهنازی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: تیم سایپا تیم قوی و خوبی است و از این جهت که تیم سایپا هم مانند دیگر تیم ها روی تیم کرمان آنالیز ویژه ای انجام داده است بازی سختی مقابل این تیم خواهیم داشت.

وی خاطر نشان کرد: تیم سایپا معادل کل هزینه تیم کرمان را برای سه بازیکن خارجی اش هزینه کرده است و بازیکنان ایرانی بسیار خوبی در اختیار دارد پس تیم قوی است که باید با برنامه ویژه تمرینی به مصافش رفت.

شهنازی افزود: تیم والیبال کرمان بازیکنان با شخصیت و همدلی دارد و یکی از دلایل موفقیتهای تیم کرمان وجود همین بازیکنان در کنار تیم است که گفته های کادر فنی را به بهترین وجه در زمین پیاده می کنند.

وی تصریح کرد: هدف تیم و کادر فنی کرمان این است که هفته به هفته بازی های زیباتر و ایده آل تری از خود به نمایش بگذاریم و آنچه برای تیم ما اهمیت ندارد مسئله برد و باخت است.

این مربی والیبال تاکید کرد: بازی هفته گذشته مقابل تیم یزد بازی بود که به عنوان مربی از بازیکنانم راضی بودم چرا که یکی از بهترین بازیهایی که از آنان انتظار داشتم انجام دادند.

وی اظهار داشت: تیم والیبال کرمان هدفش ارائه بازیهای خوب در شان والیبال استان است و دراین مسیر از آنالیزهای خوب فتحعلی زاده آنالیزور تیم های ملی و نکات فنی مربیان کرمانی تیم استفاده می شود و با برنامه ریزی که از ابتدای کار با این تیم ارائه کردم پیش می رویم و به همین دلیل نتیجه می گیریم.

تیم والیبال کرمان در هفته پنجم از رقابتهای لیگ والیبال کشور چهارشنبه این هفته در تهران به مصاف سایپا می رود.

