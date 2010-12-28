آدمهای ترجمه شده مصیبت ‌بارتر از نهضت ترجمه هستند

علی معلم دامغانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازنگری در کتب و متون هنری با توجه به آموزه های اسلامی گفت: سالیان دراز است که در کشورمان به دلیل یک نوع بی نیازی، هنر به نحو سنتی، سینه به سینه انتقال پیدا می کرده و خیلی هم در صدد تحلیل هنر نبودیم. اگر کتاب تحلیلی راجع به هنر وجود دارد غربی‌ها آن را نوشته اند و ما هم ترجمه کردیم. یکی از بزرگترین بدبختی‌هایی که گریبان ما را گرفته و هنرمان را به انحراف می کشد همین تحلیل هایی است که دیگران بدون خواست ما ایجاد کرده اند و ما هم فکر کردیم با ترجمه آنها داریم شاهکار می کنیم.

رئیس فرهنگستان هنر افزود: با ترجمه کتاب های تحلیلی غربی در زمینه هنر، قوم و قبیله‌مان را از شیوه سنتی منحرف کردیم، در جهتی منحرف کردیم که جهت ما نیست بلکه اصلا جهت حقیقی نیست و یک امر برساخته و تقریبا متکلفانه است که قطعا باید پیرامون آن درست فکر شود و زمینه را به نحوی تغییر دهیم.

آدمهایی که خودشان ترجمه شده اند را چه کار کنیم؟!

بزرگترین بدبختی‌هایی که گریبان ما را گرفته و هنرمان را به انحراف می کشد همین تحلیل هایی است که دیگران بدون خواست ما ایجاد کرده اند و ما هم فکر کردیم با ترجمه آنها داریم شاهکار می کنیم

دامغانی در پاسخ به اینکه آیا نهضت ترجمه را مقصر می داند، خاطرنشان کرد: نهضت ترجمه یک بخشی از ماجرا است. آدمهایی که خودشان ترجمه شده اند، آنها را چه کار کنیم. این مصیبتش بزرگتر است که بسیاری از آدمها اصلا هویت اولیه خود را ندارند. وقتی در کشوری زندگی می کنید که دختران در آینه، موهای خود را "بلوند" و چشم های خود را آبی می بینند و شاعر وقتی می خواهد زیبایی کسی را در غزل ستایش کند زلف طلایی و چشم های آبی می بیند، خوب این دنیای شما و حافظ و سعدی نیست. این دنیا دنیای جدیدی است، دنیایی که حتی نمی دانیم آیا زیبایی شناسی‌اش مورد قبول حتی گویندگانش است یا خیر، یا اینکه همین طور از باب شنیده هایشان یک چیزی را تکرار می کنند. اینها مصیبت های جدی است.

علی معلم دامغانی - رئیس فرهنگستان هنر

ردیف اظهارات مهم علی معلم دامغانی درباره ضرورت بازنگری در کتابهای هنر 1 یکی از بزرگترین بدبختی‌هایمان ترجمه کتابهای تحلیلی غربی در زمینه هنر است که هنرمان را به انحراف می کشد 2 "آدمهای ترجمه شده" مصیبتی بزرگتر از ترجمه کتابهای تحلیلی غربی در زمینه هنر هستند که اصلا هویت اولیه خود را ندارند 3 استیلای رسانه ها و رایانه ها نیز مشکل بزرگی است 4 بین "آنتیک" و "آوانگارد" روز خود را گم کرده ایم یعنی بسیاری از آنچه سنتی است از دسترس خارج شده است 5 این که بسیاری از زمینه های تربیت هنرمند در کشورمان یا به شیوه گذشتگان است یا اصلا مطرود شده اند اتفاق نگران کننده ای است 6 آموزش و پرورش، آموزش عالی، ارشاد و رسانه بزرگ دست به دست هم دهند تا مردم آماده استفاده از هنر شوند

علی معلم دامغانی در بخش دیگر گفتگو با مهر اظهار داشت: استیلای رسانه ها و رایانه ها نیز مشکل بزرگی است البته شخصا به رسانه ها و رایانه ها و دنیای دیجیتالی منفی نگاه نمی کنم یعنی آن را سیطره نور و صدا می دانم و اعتقاد دارم که ما در نهایت تنها قومی هستیم که از این مهندسی، بهره معنوی درست خواهیم برد اما تا رسیدن به این چنین جایگاهی لابد باید خیلی از مسائل را طی کنیم و خیلی از مسائلی که نادیده گرفته شده را دو مرتبه در کار بیاوریم تا این توفیق حاصل شود.

ما بین "آنتیک" و "آوانگارد" روز خود را گم کرده ایم

قالی امروز زیر پا نیست. قالی دیواره آویزی است که ثروتمندان خیلی ثروتمند به دیوارشان می آویزند. هنری مثل سفالگری برای کاسه و کوزه آب فقیر و غنی نیست به عنوان یک کار تفریحی از باب تفرج ساخته می شود که روی طاقچه اتاقی که احتیاج به زینت و زیور دارد گذاشته شود. می دانید آنهایی که خانه دارند خیلی زیاد نیستند و آنهایی که خانه هایشان طاقچه دارد باز کمترند و آنهایی که حوصله استفاده از این موضوعات را دارند باز اندک ترند

رئیس فرهنگستان هنر افزود: از این ظریف تر و لطیف تر این است که ببینیم آنچه که در دست ما است و ماهیت هنر دارد، چیست. حقیقتش این است که ما بین "آنتیک" و "آوانگارد" روز خود را گم کرده ایم یعنی بسیاری از آنچه سنتی است از دسترس خارج شده است. قالی امروز زیر پا نیست. قالی دیواره آویزی است که ثروتمندان خیلی ثروتمند به دیوارشان می آویزند. هنری مثل سفالگری برای کاسه و کوزه آب فقیر و غنی نیست به عنوان یک کار تفریحی از باب تفرج ساخته می شود که روی طاقچه اتاقی که احتیاج به زینت و زیور دارد گذاشته شود. می دانید آنهایی که خانه دارند خیلی زیاد نیستند و آنهایی که خانه هایشان طاقچه دارد باز کمترند و آنهایی که حوصله استفاده از این موضوعات را دارند باز اندک ترند.

وی در ادامه با اشاره به فاصله دنیای کهنه و دیجیتال گفت: بنابراین وقتی یک چنین مشکلی داشته باشیم یعنی دنیای عتیق و کهنه، دنیای دیجیتال و مهندسی که هنوز سیطره بر آن نداریم باید اولا روز را، روزی که به ما متعلق است و مردم بابتش از ما طلبکارند را پیدا کنیم و "هنر" خدمتی که به وسیله رسانه ها و صورتهای مختلف باید به مردم کند باید تحقق پیدا کند اما در ارتباط با همین فاصله ها یک اتفاق نگران کننده دیگری هم پیش آمده است. این که امروز تقریبا بسیاری از زمینه های تربیت هنرمند را یا به شیوه گذشتگان داریم - که در ابر شهرها خیلی نمی توان از آن استفاده کرد - یا اصلا مطرود شده و هنرستان نداریم. هنرستان موسیقی نداریم بنابراین هنرمند نمی توانیم تربیت کنیم.

از کارهایی که ضرورتا باید انجام گیرد این است که چند دستگاه از جمله آموزش و پرورش، آموزش عالی، ارشاد و رسانه بزرگ دست به دست هم دهند تا مردم آماده استفاده از هنر شوند

رئیس فرهنگستان هنر افزود: از طرف دیگر هنرنیوش و آن کسی که از هنر استفاده می کند (مردم) آنها هم اطلاعاتی راجع به هنر ندارند و بین موسیقی پاپ و غیره فرقی نمی گذارند و در تقسیم بندی های ظریف تر که اصلا متوجه ماجرا نیستند که این اصلا گناه آنها نیست. ما کی به آنها در زمینه هنر تعلیم دادیم و چه زمانی مطلعشان کردیم که حال از آنها طلبکار باشیم. لذا از کارهایی که ضرورتا باید انجام گیرد این است که چند دستگاه از جمله آموزش و پرورش، آموزش عالی، ارشاد و رسانه بزرگ دست به دست هم دهند تا مردم آماده استفاده از هنر شوند.

رئیس فرهنگستان هنر ترجمه متون تحلیلی غربی در زمینه هنر را عامل انحراف در هنر دانست و گفت: در یک دوره خاص و چندین اولویتی قرار داریم که یکی از اولویتها باید اسلامی‌سازی انحرافاتی باشد که در دوره روشنفکری، منورالفکری و دوره‌های بعدی‌ آن ایجاد شده و هنر مشرق زمین را مقداری از جاده صلاح خود دور کرده است.

علی معلم دامغانی در پایان این گفتگو خاطرنشان کرد: خوشبختانه بیداری که در ملت های مشرق و بن بست هایی که در غرب است هر دو به ما کمک می کند که وضعیت مان را تثبیت کنیم و نگران نباشیم.

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گفتگو: نیما شایان