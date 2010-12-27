64 کشته و زخمی در انفجارهای انتحاری الرمادی / بیشتر قربانیان زن و کودک هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، شهر الرمادی واقع در 110 کیلومتری غرب بغداد صبح امروز هدف 2 انفجار انتحاری قرار گرفت. یکی از این انفجارها به وسیله خودروی بمبگذاری شده و دیگری به وسیله یک فرد انتحاری و به فاصله زمانی اندک رخ داد.

این انفجارها مراکز دولتی از جمله دفتر استاندار، شورای استانداری، فرماندهی پلیس الانبار، دفتر شبکه ماهواره ای الانبار و برخی دفاتر دیگر را در این شهر هدف قرار داده بودند.

در این انفجارها 17 نفر کشته و 47 نفر دیگر زخمی شدند که اغلب آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند.