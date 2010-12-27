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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۲۰

تحولات امنیتی عراق/

64 کشته و زخمی در انفجارهای انتحاری الرمادی / بیشتر قربانیان زن و کودک هستند

64 کشته و زخمی در انفجارهای انتحاری الرمادی / بیشتر قربانیان زن و کودک هستند

منابع امنیتی عراق از کشته و زخمی شدن 64 نفر در دو انفجار انتحاری در شهر الرمادی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، شهر الرمادی واقع در 110 کیلومتری غرب بغداد صبح امروز هدف 2 انفجار انتحاری قرار گرفت. یکی از این انفجارها به وسیله خودروی بمبگذاری شده و دیگری به وسیله یک فرد انتحاری و به فاصله زمانی اندک رخ داد.

این انفجارها مراکز دولتی از جمله دفتر استاندار، شورای استانداری، فرماندهی پلیس الانبار، دفتر شبکه ماهواره ای الانبار و برخی دفاتر دیگر را در این شهر هدف قرار داده بودند.

در این انفجارها 17 نفر کشته و 47 نفر دیگر زخمی شدند که اغلب آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند.

کد مطلب 1218958

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