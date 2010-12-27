وظیفه روابط عمومی شهرت آفرینی برای سازمان است

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، دکتر محمد باقر عالی در نشست شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنایع و معادن استان آذربایجان شرقی گفت: تا زمانی که روابط عمومی این اصل را رعایت می کند موفق می شود ولی به نظر می آید این اصل در روابط عمومی سازمان ها کم رنگ است و به این خاطر است که روابط عمومی ها جایگاه خود را آن طور که باید به دست نیاورده اند.

وی افزود: روابط عمومی واحد بی خاصیت مجرد گوشه گیر نیست بلکه گوش شنوای مدیریت و زبان گویای سازمان است و به این خاطر باید تلاش کند سازمان خود را به شهرت برساند.

مدیر عامل شرکت سهامی عام کارخانجات کارخانه سیمان صوفیان گفت: استان آذربایجان شرقی از استان های صنعتی است و قاعدتا اگر در این حوزه اطلاع رسانی منسجم نباشد حتما سیستم با نقص بزرگی مواجه خواهد شد و نتیجه نقص فوق این می شود که سیاست ها درست تبیین نمی گردد.

وی با بیان اینکه خرد جمعی جزء اصول انکار ناپذیر توسعه است، گفت: در دنیای مدرن که تفاوت های اساسی با دنیای قبل دارد، مهم ترین مشخصه اش تغییر است و تغییر در این عصر منظم نیست اگر چه که با سرعت همراه است.

وی گفت: سرعت تغییر به حدی است که باید خود را به آن برسانیم و برای این کار باید مرکزی ایجاد گردد تا تغییرات را رصد کند و در جهت منافع سازمان پیش برود و این رصد نیازمند شناخت و توانمندی و تحلیل است و بر همین اساس شورای روابط عمومی ها باید نقش مرکز گفته شده را ایفا کند.

عالی ادامه داد: در حال حاضر کشورمان با پدیده بسیار بزرگ اقتصادی که همان طرح هدفمند کردن یارانه ها است، مواجه است و بی گمان حوزه صنعت از این مسئله بیشترین تاثیر را خواهد گرفت.

عالی افزود: این طرح بسیار بزرگی است و ابعاد بزرگی هم دارد و صنعت سیمان نیز جزو صنایعی است که بیشترین میزان تاثیرپذیری را دارد چرا که بیشترین میزان هزینه انرژی از آن سیمان است.

وی با بیان اینکه برای این کار ما اقداماتی را انجام داده ایم، گفت: همه باید سعی کنیم از اتلاف بی رویه انرژی و مواد اولیه جلوگیری کنیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر روابط عمومی ها می توانند در اجرای درست این طرح به عنوان گوش شنوا و زبان گویای سازمان عمل کنند و در این رابطه وظیفه خطیری بر عهده دارند.

در ادامه این نشست مدیر روابط عمومی سازمان صنایع و معادن استان و دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی های صنایع و معادن استان گفت: جلسات این شورا در واقع اتاق هم اندیشی و اتاق فکر واحدهای صنعتی و معدنی است که هم افزایی و افزایش تجربیات تک تک اعضا را در پی دارد.

غلامرضا اقبالی گفت: از مهم ترین ثمرات جلسات شورا ایجاد فضای مناسب برای ارتقای صنعت و معدن استان است که در این راستا قرار است جشنواره روابط عمومی های برتر واحدهای صنعتی و معدنی در اردیبهشت ماه سال آتی برگزار گردد.

وی با بیان اینکه عرصه ارتباطات عرصه بسیار بزرگی است، گفت: تک روی در این عرصه ریسک بزرگی به شمار می آید لذا شورای روابط عمومی ها این جمع را کنار هم گرد آورده تا با همکاری خرد جمعی این وظیفه مهم را که ارتقای صنعت استان است به سر انجام برساند.

اقبالی ادامه داد: صنعت به طور مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است و بیش از نیمی از مردم از صنعت ارتزاق می کنند و هر کسی که در این عرصه مرد عمل است باید در کنار ما باشد و کسانی به اهمیت این شورا پی برده اند باید عرصه را به دیگران بسپارند.

وی افزود: اهمیت کار این شورا بسیار بزرگ است و مانیتور این فعالیت سرمایه آوری برای استان است و ما باید با تمام وجود برای جذب سرمایه گذار تلاش نماییم.

دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی های صنایع و معادن استان در ادامه به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها پرداخت و گفت: در این خصوص نیز ما دست یاری به واحد های تولیدی و صنعتی داراز کرده ایم تا مشکلات احتمالی در این باره را برطرف کنیم.

وی افزود: در حال حاضر دشمنان در صدد هستند به این طرح آسیب برسانند و ما نباید بگذارم دشمن به راحتی در برابر این تحول مهم کشور عرض اندام نماید و از این جهت ما وظیفه خطیری بر عهده داریم و واحدهای صنعتی نیز در این زمینه ما را یاری نمایند و از راهنمایی های خود ما را بی بهره نگذارند.

اقبالی ادامه داد: این جمع باید با سیاست خبری واحد و یکپارچه برای طرح هدفمند کردن یارانه ها حرکت کند تا بر اساس آن نقشه دشمنان را در این باره نقش بر آب کنیم.