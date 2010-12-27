تصاویر جالب یک نشست در عربستان!

به نظر می رسد افزایش موج خواب آلودگی در حین برگزاری نشستها و کنفرانس های مختلف در جهان اخیرا به حدی رسیده است که لازم است پژوهشگران تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کنند!

حتی پیشنهاد می شود برای این پدیده نام و عنوانی ویژه در نظر گرفته شود تا تحقیق درباره آن برای پژوهشگران آسانتر شود. به عنوان مثال نامهای زیر را می توان در این زمینه در نظر گرفت: "خواب کنفرانسی"، "جایی برای خوابیدن"، "خواب بهتر است یا کنفرانس" و ...

روزنامه الوطن عربستان امروز خبری از برگزاری یک نشستی در مکه مکرمه منتشر کرده که بیش از همه تصاویر آن توجه مخاطبان را به خود جلب کرده است.

خبر حاکی از برگزاری افتتاحیه کنفرانس فقهی وهابیون در عربستان است که در آن کارشناسانی از دیگر کشورهای عربی نیز حضور داشته اند. این نشست در ابتدا با حضور "شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ" مفتی اعظم عربستان سعودی آغاز شده و با سخنرانی "عبدالله الترکی" دبیرکل "رابطه عالم اسلامی" پیگیری می شود.

در ابتدای کنفرانس همانطور که در تصویر دیده می شود همه شرایط به طور عادی و طبیعی ادامه دارد. همه بیدار هستند و به سخنران گوش فرا می دهند.

اما مدتی بعد شرایط کاملا تغییر می کند. همانطور که دیده می شود برخی از حاضران در نشست در خوابی عمیق فرو می روند گویی که هرگز قبل از نشست وقتی برای خوابیدن نداشته اند.

با گذشت زمان اوضاع از این هم بدتر می شود و خوابی سنگین بر حاضران در نشست سایه می افکند. جایی که دیگر مشخص نیست سخنران برای چه کسانی در حال سخنرانی است!

بازتاب این تصاویر در پایگاه خبری روزنامه الوطن عربستان تا جایی بوده که حتی کاربران سعودی این پایگاه در قبال آن موضع گرفته اند. کاربری گفته است این تصاویر باید نامزد بهترین تصاویر سال2011 شوند. کاربری دیگر "خواب شاهانه" را به عنوان تیتر این تصاویر انتخاب کرده است.

البته در اینجا ذکر این نکته لازمست که "مستمع صاحب سخن را سر ذوق آورد"، با توجه به این حتما وضعیت سخنران این نشست در هنگام خواب حاضران باید جالب بوده باشد.