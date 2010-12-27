حوادث تاسوعا، ناقوس مرگ فتنه گران/ وقایع نگاری 5 دی ماه 88

به گزارش خبرگزاری مهر، "نهم دی ماه" یاد آور روزیست که در آن بار دیگر "دست قدرت خدا" در دفاع از حریم ولایت از آستین ملت ایران بیرون آمد تا به تمام فتنه گران و حامیان غربی آن ها حقانیت کلام الهی "ان الباطل کان زهوقا" را یاد آوری کند. این سطور چیزی نیست، جز یادآوری تاریخی و گام به گام حوادثی که حماسه "نهم دی ماه" را رقم زد.

همان روزی که رهبر معظم انقلاب آن را به تاسی از امام راحل در نام گذاری قیام مردمی 15 خرداد، یوم الله نامیدند.

*حوادث و اتفاقات روز پنجم دی ماه را می توان زمینه ساز اتفاقات و حوادث عاشورای سال 88 عنوان کرد. در حالی که از اواسط روز چهارم دی، پیام های پراکنده ای در شبکه های اجتماعی مبنی بر حضور فتنه گران در روز تاسوعا و عاشورا منتشر شده بود، اما اتفاقات روز تاسوعا نشان داد که جنس حوادث روز عاشورا با اتفاقات سایر مناسبت های آن سال همچون روز دانشجو و روز قدس متفاوت است.

از نخستین ساعات آغاز تاسوعای سال 88 حضور برخی از فتنه گران در خیابان های مرکزی شهر نقطه آغاز برخی در گیری های پراکنده بود.

سایت جرس در خبری که می شد نشانه های ذوق زدگی را در آن حس کرد، از شروع درگیری های پراکنده در سطح شهر خبر داد و سقوط تهران به دست فتنه گران را قریب الوقوع دانست.

از سوی دیگر برنا نیز از برخی تجمعات محدود در سطح شهر خبر داد، که با واکنش قاطع نیروهای مردمی و انتظامی به سرعت سرکوب شد.

سایت های رادیو فردا و بی بی سی فارسی با انتشار اخبار درگیری های تاسوعای تهران، نظام اسلامی و رهبران آن را غرق در بحرانی خطرناک توصیف کردند. این در حالی بود، که اغلب مردم در حال برگزاری مراسم عزاداری روز تاسوعا در داخل هیات ها و حسینیه ها بودند.

یک خبرگزاری داخلی نیز در خبری از برگزاری مراسم روز تاسوعا در حسینه حضرت امام خمینی(ره) با حضور مقام معظم رهبری و سایر مسئولان خبر داد و فضای سایت های خبری نیز از حاکم بودن عزاداری سید و سالار شهیدان بر تمام فضای کشور خبر می داد.

از طرف دیگر با نزدیک شدن به ساعات پایانی روز و اوج گیری حضور دسته جات سینه زنی و عزاداری شب تاسوعا، درگیری های پراکنده در سطح شهر پایان گرفت، و آرامش بر فضای خیابان های مرکزی شهر حکم فرما شد. گرچه سایت های سحام نیوز و جرس هم چنان امیدوارانه از تجمع خیل معترضان در اتوبوس های BRT و مترو خبر می دادند!

علی رغم تمام این حوادث و درگیری های محدود و پراکنده روز تاسوعا، در ذهن مردم عزادار ایران این سئوال بوجود آمده بود که آیا واقعاً در روز عاشورا نیز چنین فضایی بر شهر حاکم خواهد شد؟ آیا فتنه گران حرمت مقدس ترین روز شیعیان را نگه خواهند داشت؟



