نماینده معاون هنری وزیر ارشاد در مراسم ترحیم خبرنگار کردستانی شرکت کرد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رضا محمدی به عنوان نماینده ویژه معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئتی از سوی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان ظهر دوشنبه ضمن حضور در روستای ژنین در مجلس ترحیم مرحوم کاظم محمدپور خبرنگار جوان کردستانی شرکت کردند.

علاوه بر حضور نماینده ویژه معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور، خسرو معین افشار سرپرست اداره امور هنری و سامان احمدی سرپرست اداره امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان نیز این هیئت را همراهی می کردند.

روز گذشته نیز بیش از 30 نفر از خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان با حضور در روستای ژنین در مجلس ترحیم مرحوم کاظم محمدپور شرکت کردند.

کاظم محمدپور خبرنگار جوان سنندجی، روز جمعه در منزل مسکونی خود در شهر سنندج دار فانی را وداع گفت .

کاظم محمدپور که از خبرنگاران جوان و فعال در شهر سنندج بود از سال گذشته وارد این حرفه شد و در این مدت با نشریات محلی و نمایندگی روزنامه های کشوری در استان کردستان همکاری کرده است که از آن جمله می توان به هفته نامه های سوران، ندای گروس و دیدگاه و روزنامه جمهوری اسلامی اشاره کرد .