نگاهی به تاریخچه دیدارهای ایران و قطر/ هشت پیروزی برای تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتبال ایران و قطر تاکنون 12 بار مقابل هم صف آرایی کرده اند که در این 12 مسابقه تیم کشورمان به هشت پیروزی دست یافته، سه بار متحمل شکست شده و یکبار به نتیجه تساوی مقابل قطری‌ها رضایت داده است.

- تاریخچه دیدارهای تیمهای ملی فوتبال ایران و قطر به شرح زیر است:

بازی شماره یک: ایران 2 - قطر صفر * 2/12/1988 (جام ملت‌های آسیا)

بازی شماره 2: ایران 2 - قطر صفر * 17/5/1996 (دوستانه)

بازی شماره 3: ایران 3 - قطر صفر * 3/10/1997 (انتخابی جام جهانی)

بازی شماره 4: قطر 2 - ایران صفر * 7/11/1997 (انتخابی جام جهانی)

بازی شماره 5: قطر یک - ایران 2 * 27/9/2000 (دوستانه)

بازی شماره 6: قطر 2 - ایران یک * 1/8/2001 (دوستانه)

بازی شماره 7: ایران 3 - قطر یک * 18/2/2004 (انتخابی جام جهانی)

بازی شماره 8: قطر 2 - ایران 3 * 13/10/2004 (انتخابی جام جهانی)

بازی شماره 9: قطر صفر - ایران صفر * 10/1/2008 (دوستانه)

بازی شماره 10: ایران 6 - قطر یک * 11/8/2008 (مسابقات غرب آسیا)

بازی شماره 11: قطر صفر - ایران یک * 9/11/2008 (دوستانه)

بازی شماره 12: قطر 3 - ایران 2 * 28/12/2009 (تورنمنت قطر)