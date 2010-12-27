به گزارش خبرگزاری مهر، زندگی نیما یوشیج در قالب نمایش رادیویی با عنوان "شاعر کوه‌نشین" به همت مرکز هنرهای نمایشی رادیو تهیه می‌شود.

این نمایش در هفت قسمت 40 دقیقه‌ای بر مبنای نمایشنامه علی دنیوی ساروی تهیه می‌شود.