"پشت صحنه دلم" در کتابفروشیها نمایان شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه شامل 18 شعر از تولایی است که برای گروه سنی نوجوان سروده شده است. از عنوانهای این اشعار می‌توان به فکرهای بادبادکی، کوچه شهید سیادتی،‌ سیب آرزو،‌ جواب خدا، وقت قرمز غروب و پیراهن دلم اشاره کرد.

در شعر "کارنامه" از مجموعه "پشت صحنه دلم" می‌خوانیم: بیست/ آن نهایت غرور مدرسه/ افتخار بچه‌ها/ پادشاه سرزمین نمره‌ها/ سایه‌ای که هیچ وقت/ روی کارنامه‌ام نمی‌نشست/ من رفوزه می‌شدم/ جای من به اصطلاح/ گوشه سیاه کوزه‌ها/ البته/ جای دنج و ساکتی‌ست/ خلوتی برای شعر و شاعری/ دور / از سر و صدای هر چه بیست.

حسین تولایی متولد 1358 در رشت است. شعرها و داستانکهای او که پیش از این در مطبوعات کودک و نوجوان به چاپ رسیده در کتابهایی گرد آمده‌اند و جوایزی را نیز برای این شاعر هدیه آورده‌است. شعرهای کتاب "پشت صحنه دلم" در بخش شعر نوجوان سومین جشنواره شعر فجر برگزیده شده است.

نقاشیهای راحله برخورداری بر جذابیتهای شعرهای تولایی در این مجموعه افزوده است.

کتاب "پشت صحنه دلم" با شمارگان 1000 نسخه در 48 صفحه و به قیمت 3500 تومان منتشر شده است.

