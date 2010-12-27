34 میلیارد ریال سود ازصرفه جویی در منطقه 8 گاز کشور حاصل شد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، مهندس یداله بایبوردی، درجلسه شورای همیاری نظام مشارکت کارکنان افزود: تا پایان آذرماه سالجاری بیش از دو هزار و 386 پیشنهاد توسط شورای همیاری نظام مشارکت منطقه هشت جمع آوری شده است.

وی ادامه داد: این پیشنهادات در طی 392 جلسه بررسی و با تایید و اجرای 226 پیشنهاد، بالغ برسه میلیارد و 400 میلیون تومان در این مرکز صرفه جویی شد.

بایبوردی عملکرد شورای همیاری منطقه هشت را مثبت ارزیابی کرد و افزود: آمار و ارقام موجود نشان دهنده استقبال خوب کارکنان درارائه پیشنهادات بوده و می توان اذعان داشت عوامل این شورا در ترغیب و تشویق کارکنان و ایجاد انگیزه مضاعف در جلب مشارکت آنان موفق عمل نموده و حاصل این تلاش همانا کسب رتبه اول نظام مشارکت شورای همیاری در سه سال متوالی است.

وی تصریح کرد: وظیفه اصلی ما فراهم کردن زمینه همفکری و مسئولیت پذیری وبالفعل کردن قابلیتها واستعدادهای نهفته کارکنان است.

بایبوردی ادامه داد: این امر جز با ارج نهادن به ایده ونظر دیگران و مهم شمردن پیشنهادهای هرچند کوچک و به ظاهر ساده همکاران مجموعه محقق نخواهد شد.

مدیر منطقه هشت انتقال گاز تاکید کرد: پیشرفت جامعه امروزی مرهون تلاش، خودباوری و مطالعات کسانی است که بیش از دیگران تحقیق کرده اند و باید یقین داشت پیگیری و تداوم مطالعات گذشتگان موجبات رشد و شکوفایی میهن اسلامی و زمینه سازاستقلال فکری و صنعتی در کارکنان خواهد بود.