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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۵۸

34 میلیارد ریال سود ازصرفه جویی در منطقه 8 گاز کشور حاصل شد

34 میلیارد ریال سود ازصرفه جویی در منطقه 8 گاز کشور حاصل شد

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرمنطقه هشت عملیات انتقال گاز ایران میزان سود حاصل از اجرای پیشنهادهای کارکنان این منطقه تا پایان آذرماه امسال را بالغ بر 34 میلیارد ریال اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، مهندس یداله بایبوردی، درجلسه شورای همیاری نظام مشارکت کارکنان افزود: تا پایان آذرماه سالجاری بیش از دو هزار و 386 پیشنهاد توسط شورای همیاری نظام مشارکت منطقه هشت جمع آوری شده است.

وی ادامه داد: این پیشنهادات در طی 392 جلسه بررسی و با تایید و اجرای 226 پیشنهاد، بالغ برسه میلیارد و 400 میلیون تومان در این مرکز صرفه جویی شد.

بایبوردی عملکرد شورای همیاری منطقه هشت را مثبت ارزیابی کرد و افزود: آمار و ارقام موجود نشان دهنده استقبال خوب کارکنان درارائه پیشنهادات بوده و می توان اذعان داشت عوامل این شورا در ترغیب و تشویق کارکنان و ایجاد انگیزه مضاعف در جلب مشارکت آنان موفق عمل نموده و حاصل این تلاش همانا کسب رتبه اول نظام مشارکت شورای همیاری در سه سال متوالی است.

وی تصریح کرد: وظیفه اصلی ما فراهم کردن زمینه همفکری و مسئولیت پذیری وبالفعل کردن قابلیتها واستعدادهای نهفته کارکنان است.

بایبوردی ادامه داد: این امر جز با ارج نهادن به ایده ونظر دیگران و مهم شمردن پیشنهادهای هرچند کوچک و به ظاهر ساده همکاران مجموعه محقق نخواهد شد.

مدیر منطقه هشت انتقال گاز تاکید کرد: پیشرفت جامعه امروزی مرهون تلاش، خودباوری و مطالعات کسانی است که بیش از دیگران تحقیق کرده اند و باید یقین داشت پیگیری و تداوم مطالعات گذشتگان موجبات رشد و شکوفایی میهن اسلامی و زمینه سازاستقلال فکری و صنعتی در کارکنان خواهد بود.

کد مطلب 1218970

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