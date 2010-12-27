اجازه ندهیم نهم دی فراموش شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، احمد مقیمی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به حماسه حضور مردم در روز نهم دی‌ماه سال گذشته و مخالفت صریح آنان با سران فتنه، افزود: متاسفانه حضور مردم در 23 تیرماه 78 به فراموشی سپرده شد و بر همین اساس نباید اجازه داد چنین اتفاقی برای حماسه نهم دی نیز اتفاق افتد.

وی با اشاره به اینکه فتنه‌گران از حضور مردم در صحنه عبرت گرفتند، اظهار داشت: در صورتیکه روز نهم دی‌ماه نیز به فراموشی سپرده شود، وقوع اتفاقی مشابه فتنه 88 در 10 سال آینده محتمل خواهد بود که باید با تدبیر و بصیرت از این موضوع جلوگیری کرد.

دبیر ستاد مردمی 9 دی استان اصفهان با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر بصیرت‌افزایی در میان اقشار مختلف مردم، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب از یک سال پیش تاکنون در 60 سخنرانی خود بارها از کلماتی نظیر فتنه، بصیرت و نهم دی‌ماه استفاده کرده‌اند.

وی تاکید کرد: این میزان توجه رهبر معظم انقلاب بر موضوعاتی از این دست، نشان از اهمیت بسیار زیاد این موضوع دارد.

مقیمی با تاکید بر اینکه ویژه برنامه‌های گرامیداشت سالروز نهم دی‌ماه باید در شان و شایسته این روز باشد، اضافه کرد: مردم ایران اسلامی در روز نهم دی‌ماه 88 یک حماسه بزرگ را خلق کردند که باید مراسم گرامیداشت آن نیز به باشکوه‌ترین شکل ممکن برگزار شود.

وی با بیان اینکه حماسه نهم دی‌ماه مردم ایران اسلامی از جهات مختلفی دارای اهمیت است، بیان داشت: حماسه نهم دی‌ماه سال گذشته یک حرکت مردمی و به موقع بود که در موقعیتی حساس بروز کرد و موجبات خنثی‌سازی دسیسه دشمنان را فراهم آورد.

دبیر ستاد نهم دی‌ استان اصفهان با اشاره به اینکه دشمن در معادلات خود بر روی حضور در صحنه مردم حساب باز نکرده بود، گفت: دشمنان به هیچ‌عنوان پیش بینی چنین اقدامی را از سوی مردم ایران نکرده بودند و به همین منظور غافلگیر شدند و معادلات خود را به سطل زباله ریختند.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش بینی شده از سوی طلاب، دانشجویان، روحانیون و اقشار مختلف مردم اصفهان به منظور گرامیداشت حماسه نهم دی‌ماه، افزود: محمدحسین صفارهرندی در روز هشتم دی‌ماه میهمان دانشجویان اصفهانی خواهد بود تا در این ارتباط به سخنرانی و تبیین زوایای حماسه نهم دی‌ماه بپردازد.

مقیمی با تاکید بر اینکه روحانیون نیز آمادگی خود را برای بزرگداشت این روز اعلام کرده‌اند، اظهار داشت: روحانیون اعلام کرده‌اند که با اعزام مبلغ به نقاط مختلف استان اصفهان، در این ارتباط به سخنرانی پرداخته و از تمامی ابعاد موضوع را بررسی کنند.