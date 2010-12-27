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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۳۰

طی ماه گذشته/

پیشگیری از تصرف 378 هکتار از اراضی ملی استان زنجان

پیشگیری از تصرف 378 هکتار از اراضی ملی استان زنجان

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: با تلاش یگان حفاظت این دستگاه در آذرماه سال جاری از تصرف بیش از 378 هکتار از اراضی ملی استان پیشگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، قدرت سعادتی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این مدت یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان، موفق به اطفاء 21 مورد حریق شده است.
 
وی ادامه داد: همچنین در این مدت 9 هکتار خلع ید و رفع تصرف صورت گرفته و یک مورد باغ که به صورت غیرمجاز در اراضی ملی ساخته شده بود، قلع و قمع گردید.
 
سعادتی یادآور شد: یک دستگاه ماشین آلات تخریب کننده مرتع نیز در این راستا توقیف و یک نفر متخلف نیز در این راستا بازداشت شد.
 
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با بیان اینکه باید با اقدامات پیشگیرانه از تصرف غیرقانونی اراضی ملی جلوگیری کرد و افزود: حفاظت از اراضی ملی وظیفه ای همگانی است و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در این رابطه بسیار جدی عمل می کند.
 
کد مطلب 1218974

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