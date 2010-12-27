پیشگیری از تصرف 378 هکتار از اراضی ملی استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، قدرت سعادتی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این مدت یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان، موفق به اطفاء 21 مورد حریق شده است.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت 9 هکتار خلع ید و رفع تصرف صورت گرفته و یک مورد باغ که به صورت غیرمجاز در اراضی ملی ساخته شده بود، قلع و قمع گردید.

سعادتی یادآور شد: یک دستگاه ماشین آلات تخریب کننده مرتع نیز در این راستا توقیف و یک نفر متخلف نیز در این راستا بازداشت شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با بیان اینکه باید با اقدامات پیشگیرانه از تصرف غیرقانونی اراضی ملی جلوگیری کرد و افزود: حفاظت از اراضی ملی وظیفه ای همگانی است و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در این رابطه بسیار جدی عمل می کند.

