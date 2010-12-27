پرداخت 20 هزار میلیارد ریال سهام بابت مطالبات بازنشستگان کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق محصولی با اعلام این خبر افزود: پس از پرداخت موفقیت آمیز معوقات بازنشستگی کشوری قبل از سال 79 به مبلغ یک هزار میلیارد تومان در نیمه دوم سال جاری، با پیگیری های وزارت رفاه و تامین اجتماعی و با عنایت ویژه جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، هیئت محترم وزیران در جلسه مورخه 5/10/1389 موافقت کرد به میزان 20 هزار میلیارد ریال سهام بابت مطالبات مربوط به مابه التفاوت ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از 8 مهر ماه 1386 تا مهر 1387 در اختیار بازنشستگان عزیز کشوری قرار گیرد.