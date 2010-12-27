وزیر کشور به شهرهای اقماری البرز سفر می کند

کاوه حدادپور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: همزمان با سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت به البرز، وزیر کشور به نمایندگی از دولت به شهرهای اقماری استان سفر می کند.

وی افزود: بر این اساس قرار است وزیرکشور فردا ساعت 10 و 30 دقیقه تا 11 از مترو کرج در محل سه راه رجایی شهر بازدید کند و پس از آن در ساعت 11 و 15 دقیقه تا 11 و 30 دقیقه وی به کمالشهر می رود تا مجموعه فرهنگی ورزشی البرز را دراین منطقه کلنگ زنی کند.

این مسئول ادامه داد:در ادامه برنامه های وزیر کشور در البرز، وی ساعت12 تا 12 و 15 دقیقه از پروژه 12 هزار واحدی مسکن مهر در حلقه دره ماهدشت بازدید می کند.

وی یادآور شد: وزیر کشور در ساعت 12و 30 دقیقه تا ساعت 12 و 45 دقیقه بزرگترین سالن ورزشی ماهدشت را کلنگ زنی می کند.

حدادپور همچنین از برگزاری جلسه شورای اداری کرج با حضور وزیر کشور در مجموعه دشت بهشت محمدشهر در ساعت 14 و 15 تا 14 و 45 دقیقه پس از صرف ناهار و اقامه نماز خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: از ساعت 16 تا 17 نیز در همان مجموعه دشت بهشت محمدشهر ملاقات عمومی مردم با وزیر کشور برگزار می شود.