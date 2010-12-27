استان فارس برای هرگونه فساد نا امن است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حامد دهقانان بعد از ظهر دوشنبه در مراسم آزادسازی بیش از 60 هکتار از اراضی تصرف شده توسط یک فرد متصرف گفت: فضای اقتصادی و اداری استان طی یک سال گذشته برای هرگونه دست درازی به بیت المال نا امن شده است.

وی افزود: با دستور استاندار فارس برنامه جامعی برای باز پس گیری تمامی اراضی تصرف شده طی چند سال گذشته در فارس تدوین شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار فارس یادآور شد: در گذشته به دلیل اعمال نفوذ برخی افراد پیگیری برخی از پرونده های زمین خواری مشمول گذر زمان شده بود اما با پیگیریهای مستمر و تدبیر دستگاه قضایی در نهایت رای قطعی بازگشت بسیاری از این اراضی به بیت المال صادر شد.

دهقانان با بیان اینکه فساد در هربعدی هزینه هایی را ایجاد خواهد کرد، ادامه داد: پشت پرده این زمین خواریها هزینه های هنگفتی را به مردم تحمیل می کند.

بیش از 60 هکتار از اراضی تصرف شده در منطقه آب باریک از توابع شهرستان شیراز آزاد شد.