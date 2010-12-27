روح الامینی: بزرگترین داغ برای ما ظلم بزرگی بود که به نظام اسلامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالحسین روح الامینی که به عنوان مهمان ویژه ششم دی ماه سالروز حادثه عاشورای 88 در خبرگزاری مهر حضور یافته بود ضمن بازدید از خبرگزاری مهر به سوالات خبرنگاران سرویس سیاسی در خصوص ابعاد فتنه سال 88، حوادث روز عاشورا و خروش مردم در روز نه دی ماه 1388 پاسخ گفت.

وی با اشاره به شباهت حماسه مردمی نهم دی ماه با راهپیمایی وحدت در آبان 1358گفت: در آن راهپیمایی که به نشانه حمایت از حضرت امام (ره) و در جهت وحدت جامعه انجام شد، به تمام درگیری های که در آن ماه های ملتهب با هدف جلوگیری از تشکیل نظام جمهوری اسلامی انجام می شد، پایان داده شد.

وی با اشاره به شباهت سال 58 با سال 88 افزود: در آن سال ما شاهد درگیری های شدید و خونین در نواحی مختلف کشور از جمله در سیستان بلوچستان، بندر ترکمن و گنبد بودیم و کشور در وضعیت حساسی قرار داشت.

روح الامینی تصریح کرد: در سال 88 نیزراهپیمایی نهم دی ماه همانند آن راهپیمایی در سال 58 به تمام درگیری ها پایان داد.

دبیر کل حزب توسعه و عدالت در ادامه با اشاره به اینکه بزرگترین داغ برای ما ظلم بزرگی بود که به نظام وارد شد، ادامه داد: گذشته از تمام تالمات و هتک حرمت هایی که در جریان حوادث پس ازانتخابات انجام شد و باید به آن رسیدگی شود، ظلم به نظام با اصرار بر اتهام تقلب بدون پیگیری در مسیر قانونی، بزرگترین داغ برای ما بود.

وی افزود: پس از این جریانات بود که کشورهای غربی گستاخ تر شدند و قطعنامه تحریم را در سازمان ملل به تصویب رساندند که تمام این کارها با امید به همین اتفاقات انجام شد.

روح الامینی گفت: آن ها هم اکنون از سران فتنه نیز عبورکرده اند و تنها به دنبال سرنگونی نظام جمهوری اسلامی هستند.

این کارشناس سیاسی در ادامه تصریح کرد: ظلم بزرگتر از کشتن فرزنده بنده همین اتهام ها و تاراج دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در فتنه اخیر بود.

روح الامینی در ادامه با اشاره به این که رمز تمام این اتفاقات تقلب در انتخابات بود، گفت: من در زمان انتخابات به عنوان بازرس در استان اصفهان ازسوی آقای محسن رضایی فعالیت می کردم و زمانی که به دنبال بررسی صحت انتخابات در این استان بودیم، از اعضای ستاد آقای موسوی تقاضا کردیم تا مدارک احتمالی تقلب را در اختیار ما قرار دهند، اما آنان به طور صریح به ما گفتند که مدرکی در خصوص تقلب در انتخابات در اختیار ندارند.

دبیر کل حزب توسعه و عدالت در ادامه با اشاره به حضور میلیونی مردم درنهم دی ماه تصریح کرد: این حضور برای خود من نیز غیر منتظره بود و سیل عظیم جمعیت از سلایق مختلف در بیعت با نظام و رهبری برای من یادآور همان راهپیمایی وحدت در سال 58 بود.

روح الامینی تصریح کرد: شعار یکپارچه مردم در راهپیمایی نهم دی ماه حمایت از رهبری و نظام اسلامی بود.

مشروح این گفتگو که حاوی خاطرات و نکات ارزشمند از حادثه روز عاشورا و راهپیمایی نهم دی ماه است، در روزهای آتی منتشر خواهد شد.