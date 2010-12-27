تبلیغات بخاری بدون دودکش در تلویزیون ممنوع شد

به گزارش خبرنگار، احمد باهوش امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران درباره حوادث ناشی از گاز گرفتگی مشترکان در سالجاری گفت: میزان کشته شدگان گاز طبیعی در سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد منفی 75 درصدی داشته است.

رئیس بهداشت، ایمنی و محیطی زیست شرکت ملی گاز با اعلام اینکه در این مدت میزان گازگرفتگی ها رشد منفی 35 درصدی را تجربه کرده است، تصریح کرد: در 6 ماهه نخست امسال در مجموع 17 نفر دچار گاز گرفتگی شده اند.

وی با اشاره به جلوگیری از تبلیغات استفاده از بخاری‌های بی نیاز از دودکش در فضاهای بسته همچون آپارتمان‌ها اظهار داشت:‌ هم اکنون جدولی در سطح شرکت گاز در حال تدوین بوده که میزان حوادث گازی نسبت به تعداد مشترکان مشخص و بر اساس این داده ها از ایجاد حوادث مشابه جلوگیری شود.

این مقام مسئول همچنین از بازنگری شبکه لوله کشی گاز مشترکان خانگی که بیش از 10 سال از مدت گازرسانی به آنها گذشته خبر داد و یادآور شد: این پروژه با مشارکت سازمان نظام مهندسی، دانشگاه تهران و شرکت ملی گاز اجرایی می شود.

باهوش با بیان اینکه این طرح جدید در مدت سه ماه قابلیت اجرایی دارد، تبیین کرد: بر این اساس در مرحله اول مشترکان بالای 10 سال شناسایی شده و اطلاعات آنها به سازمان نظام مهندسی تحویل و در مرحله بعد بازبینی‌ ها آغاز و نتایج بررسی‌ فنی و کارشناسی به شرکت ملی گاز منعکس می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح بازبینی هیچ هزینه‌ای برای مشترکان گاز به همراه ندارد، بیان داشت: در صورت نیاز به تغییراتی در لوله کشی گاز منازل و با هدف جلوگیری از حوادث احتمالی انجام خواهد شد.

رئیس بهداشت، ایمنی و محیطی زیست شرکت ملی گاز با تاکید براین که برخی مشترکان اقدام به ایجاد انشعابات غیر مجاز و یا افزایش انشعاب‌های گاز از یک لوله شده‌اند که استاندارد نیست،‌ اعلام کرد: همچنین ممکن است جنس لوله گاز بسته به آب و هوای منطقه و میزان شریجی بودن آن نیاز به تعمیراتی پیدا کرده باشد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه به وزارت صنایع پیشنهاد شده نصاب‌های مجاز لوله گاز معرفی کند، خاطر نشان کرد: گاهی دیده شده لوله کشی‌های غیر مجاز حتی در حد انتقال گاز توسط شلنگ از یک منزل به منزل دیگر که گازرسانی نشده، بوده است.

به گفته باهوش با توافق بین شرکت گاز، سازمان نظام مهندسی، ‌وزارت مسکن، شهرداری، وزارت صنایع، موسسه استاندارد، بیمه ایران و انجمن تولید کنندگان وسایل گازسوز تمامی دستگاه‌های گازسوز به وسیله تشخیص مونوکسید کربن مجهز شوند.

وی از ناقص بودن سیستم دودکش بخاری به عنوان مهمترین عامل گاز گرفتگی مشترکان یاد کرد و افزود: عدم نصب دودکش در وسایل گازسوز، نداشتن کلاهک H روی خروجی دودکش، مسدود بودن مسیرهای دودکش و نقص فنی در لوله‌های دودکش همچون جنس بی کیفیت، یا مسدود بودن لوله‌ها منجر به گازگرفتگی می شود.