50 درصد از مدارس استان البرز استحکام ندارند

علی اکبر حلیمی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر یک هزار و 826 مدرسه در سطح استان البرز وجود دارد که بر اساس کارشناسی های صورت گرفته بیش از نیمی ازاین تعداد از استحکام لازم برخوردار نیستند.

وی افزود: تاکنون 126 مدرسه تخریب و بازسازی و 29 مدرسه نیز مقاوم سازی شده اند.

این مسئول خاطر نشان کرد: احداث، بازسازی و مقاوم سازی مدارس استان البرز از جمله طرح هایی است که در جلسه هیئت دولت مورد توجه قرارخواهد گرفت.

مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز گفت: با تخصیص اعتبارات لازم در این حوزه قادر خواهیم بود در طی یک برنامه دو ساله فضاهای فرسوده کنونی را به استانداردهای آموزشی برسانیم.

وی افزود:‌ با احداث و مقاوم سازی مدارس استان علاوه بر ارائه خدمات مطلوب آموزشی به دانش آموزان می توان از بروز بلایای طبیعی به و‍ی‍ژه زلزله پیشگیری کرد.

حلیمی ادامه داد: از مجموع مدارسی نیز که به تازگی در استان ساخته شده است 40 مدرسه با اصول جدید مهندسی زلزله طراحی شده است.

وی تصریح کرد: برخی از مدارس که جز 50 درصد فوق هستند در ردیف مدارس استیجاری قرار دارند و از این رو امکان تجهیز این مدارس و مقاوم سازی در برابر زلزله امکان پذیر نیست.