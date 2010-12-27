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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۵۰

دهه فجر امسال/

175 واحد مسکن به مددجویان کمیته امداد همدان واگذار می شود

175 واحد مسکن به مددجویان کمیته امداد همدان واگذار می شود

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره مسکن و ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان گفت: 175واحد مسکن شهری و روستایی مددجویی همدان آماده واگذاری است و در دهه فجر امسال به افراد تحت پوشش واگذار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد قیاسوند ظهر دوشنبه در بازدید این طرح ها افزود: این واحدهای مسکونی در دهه مبارک فجر و همزمان با بیست و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در قالب برنامه های کمیته تعاون به مددجویان واگذار می شود.

وی اضافه کرد: از این تعداد 144 واحد مسکن روستایی و در قالب طرح بهسازی و مقاوم سازی با 17 میلیارد و 280 میلیون ریال و 31 واحد مسکن شهری با اعتبار چهار میلیارد و 700 میلیون ریال احداث شده و به مددجویان واگذار خواهد شد.

قیاسوند با بیان اینکه زیر بنای کل واحدهای احداثی ده هزار و 500 متر مربع است، افزود: تمامی این واحدها با رعایت نکات ایمنی و استاندارد ساختمان و با نظارت های فنی احداث شده اند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان نیز گفت: طرح 90 واحدی مسکن شهری ویژه مددجویان همدان به مرحله اجرا درآمده و در دست ساخت است.

مهدی فضلی گفت: این طرح در زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع و در 25 بلوک سه و شش واحدی در سه طبقه در حال ساخت است.

فضلی اضافه کرد: این طرح ها با زیربنای بیش از هفت هزار و 200 متر مربع و 21 میلیارد ریال در مدت 15 ماه تحویل این نهاد خواهد شد.

وی اظهار داشت: در نیمه نخست امسال 656 مورد خدمات مسکن و ساختمان توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان با صرف 18 میلیارد ریال اعتبار به خانواده های زیر پوشش تحویل شده است.

کد مطلب 1218990

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