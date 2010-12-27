به گزارش خبرگزای مهر، هیئت نظارت بر مطبوعات با تغییر صاحبامتیازی نشریات "فرهنگ و عدالت" و "دوستان" به "مؤسسه فرهنگی و هنری ارتباط بران پویا" و با تغییر مدیرمسئولی نشریات گیاه شناسی ایران ، تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران ، تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، تحقیقات مرتع و بیابان ایران به حسین میرزایی ندوشن موافقت کرده است.
همچنین این هیئت موافقت خود را با تغییر صاحبامتیازی نشریات "صنعت بیمه" به محمدرضا نوتاش، "فصلنامه کتاب" به حبیباله عظیمی، "دانش انتظامی" به عبداله مجیدی، "IRANIAN JOURNAL OFPHARMA CEUTICALR ESEARCH" به حسین وحیدی، "نامه گناباد" به ابوالقاسم شفیعی، "آشپزی خانواده سبز" به مهدی اسماعیل تبار، "بندر و دریا" به محمدرضا امامی، "تیرانداز" به سیدمهدی هاشمی و "پسته ایران" به محمد عبدالهی عزتآبادی" اعلام کرد.
همچنین در این نشست به نشریه "رویش" بهدلیل استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و انتشار نشریه بر خلاف زمینه مصوب، به استناد بند 10 ماده 6 و بند ب ماده 7 قانون مطبوعات، اخطار جدی داده شد.
به نشریه "چه خبر" بهدلیل انتشار مطلبی با عنوان "طراوت" به استناد بند ج ماده 7 قانون مطبوعات تذکر داده شد.
نشریه "رونا" نیز بهدلیل انتشار و توزیع CD همراه با نشریه، بدون اخذ مجوز از وزارت ارشاد و به نشریه "خط فاصله" بهدلیل عدم پایبندی به رسالت مطبوعاتی، مطابق با ماده 2 قانون مطبوعات، تذکر داده شد.
همچنین به نشریه "همسایه سبز" بهدلیل عدم پایبندی به رسالت مطبوعاتی به ویژه مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی به استناد عدم رعایت ماده 2 قانون مطبوعات و به نشریه "آفتاب اسرار" بهدلیل درج موضوع عرفانی در شناسنامه نشریه برخلاف زمینه مصوب، به استناد ماده 10 آییننامه اجرایی قانون مطبوعات تذکر داده شد.
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