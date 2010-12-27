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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۳۳

ورود زنان به عرصه مشاغل خانگی ضروری است

ورود زنان به عرصه مشاغل خانگی ضروری است

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه وبویراحمد، ایجاد و تقویت خود باوری و انگیزه فکری، فرهنگی و کاربردی برای ورود جامعه زنان در عرصه کار آفرینی و مشاغل خانگی را ضروری عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، سیف الله مطلبی بعد ازظهر دوشنبه در نشست کارگروه خانواده و بانوان استان، گفت: لازم است بانوان علاوه بر تربیت فرزند و امور خانه به سمت کار و تلاش و فعالیت و تولید در خانه روی آورند.

وی افزود: برای رسیدن به این هدف، ایجاد کارگاه های آموزشی، مهارت آموزی و فراهم کردن ابزار و امکانات و دیگر مولفه ها، لازم و ضروری است.

مطلبی اظهار داشت: حوزه امور بانوان جامعه هدف قابل توجهی دارند و باید برنامه ریزیها و سیاست گزاریهای مستمر و دایمی برای فعالیت بانوان در سطوح مختلف از جمله فارغ التحصیلان دانشگاهی انجام دهند.

وی تصریح کرد: در بسیاری از امور، ماموریتهای محوله به دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زن و مرد ندارد و بانوان باید جایگاه مشارکتی خود را در همه این عرصه ها به طور اثر بخش و سازنده نمایان کنند.

مطلبی بیان داشت: زنان باید بخش زیادی از امور جامعه را به دست گیرند تا سهم خود را در پایداری و استقامت جامعه در برابر آسیبهایی که بسیاری از آنها ناشی از مسئله فقر اقتصادی و فرهنگی است، تحکیم بخشند.

معاون استاندار، سلامت، امنیت و نشاط جامعه را منوط به سلامت خانواده دانست و گفت: باید ساز وکاری اندیشیده شود تا هم برای فعالیتهای درون خانه و هم خارج از آن زمینه برای نقش آفرینی بانوان بیش از پیش فراهم شود.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری استان هم به دستگاه های اجرای استان در خصوص هزینه کرد سهم  25 صدم درصد فعالیتهای فرهنگی بانوان، سه درصد سهم فرهنگی و ورزشی و نیم درصد فعالیتهای قرآنی تاکید کرد.

مریم گشتاسبی گفت: طبق قانون بودجه سال 90، سهم فرهنگی  25 صدم درصد بودجه دستگاه ها در راستای برنامه ها و فعالیتهای ارتقای سطح توانمندی زنان، نقش زنان در توسعه کشور و تقویت و تحکیم بنیان خانواده باید هزینه شود.

در این نشست تعدادی از طرحهای فرهنگی ارائه شده به کارگروه بانوان استان به تصویب رسید.

کد مطلب 1218994

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