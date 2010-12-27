هیئت تجاری سوریه به قزوین سفر می کند

مجید برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: هیئت تجاری و بازرگانی سوری متشکل از بازرگانان و تولید کنندگان و تجار این کشور به منظور آشنایی با توانمندیهای اقتصادی استان و گسترش روابط تجاری بین استان قزوین و سوریه در سفر سه روزه به قزوین راههای توسعه روابط را بررسی می کند.

وی افزود: این هیئت در این سفر ضمن شرکت در جلسات تخصصی با تجار و تولید کنندگان از چند واحد بزرگ تولیدی و صنعتی استان هم بازدید خواهد کرد.

برزگر تصریح کرد: اعضای این هیئت را تجار و تولید کنندگان استانهای مهم حمص و حلب تشکیل می دهد که در زمینه مصالح ساختمانی، موادغذایی و منسوجات فعالیت می کنند و در برنامه پیش بینی شده از واحدهای مورد نظر استان در این زمینه ها بازدید خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: کشور سوریه بعد از عراق و افغانستان سومین کشور هدف صادرات استان قزوین محسوب می شود و در سال گذشته 17 میلیون دلار کالا به این کشور صادر شد.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان قزوین همچنین گفت: عمده کالاهای صادراتی از استان قزوین به سوریه شامل شیرخشک، شیرآلات بهداشتی و ساختمانی، بطری، مواد دارویی و مواد غذایی است.

وی با اشاره به این مطلب که ساختار و زمینه سرمایه گذاری در سوریه در حال شکل گیری است اظهارامیدواری کرد با افزایش فعالیت ها و حضور سرمایه گذاران ایران در سوریه سطح روابط اقتصادی بین تجار قزوینی و سوری ارتقاء یابد و بازرگانان استان هم بتوانند حضور فعال تری در بازار این کشور داشته باشند.