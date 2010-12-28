به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری چهارمین جایزه داستان کوتاه دفاع مقدس (یوسف) روز گذشته 6 دی با حضور سرهنگ پاسدار حسن رسولی معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و کامران پارسی نژاد دبیر علمی چهارمین جایزه داستان کوتاه دفاع مقدس، در ستاد مرکزی راهیان نور برگزار شد.

سرهنگ رسولی در این جلسه گفت: سال گذشته جایزه ادبی یوسف به دلیل برگزاری جشنواره "ربع قرن دفاع مقدس" برگزار نشد و در سال جاری یا یک سال تاخیر دوره چهارم این جایزه ادبی را برگزار خواهیم کرد.

وی گفت: آقای کامران پارسی نژاد سمت دبیر علمی این دوره از جشنواره را پذیرفت و چندی است که کار خود را در این زمینه آغاز کرده است. هدف از برپایی جایزه یوسف ورود و آمادگی نوجوانان و جوانان به وادی داستان نویسی است که با عبور از این مقطع برای نوشتن داستان بلند و رمان آماده بشوند. امیدواریم این رویداد فرهنگی مقدمه ای برای ورود جوانان ما به عرصه ادبیات باشد.

رسولی افزود: آثار خوبی به دبیرخانه رسیده است و تعداد داستانهای کوتاه رسیده تقریبا مانند دوره های قبلی است. امسال برنامه‌ها فشرده هستند چون برگزاری جشنواره شعر دفاع مقدس و جشنواره خاطره نویسی در تهران بزرگ را پیش رو داریم. در حال حاضر برای برپایی جایزه یوسف آماده می‌شویم و در پایان سال نیز کنگره شعر دفاع مقدس را خواهیم داشت.

معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گفت: مراسم پایانی جشنواره 3 بهمن برگزار خواهد شد و مکان قطعی آن متعاقبا اعلام خواهد شد اما به احتمال قوی این برنامه در حوزه هنری برگزار شود.

وی درباره برنامه های پیش رو گفت: در سال آینده داوری آثار گروه سنی جوان و بزرگسال را جدا خواهیم کرد. امسال این موضوع را اعلام می‌کنیم تا شرکت کنندگانی که خواهان شرکت در این جایزه ادبی هستند توجیه شوند و این حرکت را سال آینده عملی خواهیم کرد. دیگر آنکه سعی خواهیم کرد با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مذاکره کنیم و از ظرفیت های این نهاد برای داستان های کوتاهی که در گروه سنی نوجوان و جوان قرار دارد، استفاده کنیم.

رسولی ادامه داد: در طول سال نیز آسیب شناسی آثار را با حضور نویسندگان و استادان خواهیم داشت. طبق برنامه ها قرار است آثاری که از طریق پست به دست ما می‌رسد در پایگاه اینترنتی تخصصی ادبیات دفاع مقدس (شط) قرار گیرد. فعالیتی نیز که مربوط به امسال است و سال آینده عملی خواهد شد اهدای لوح تقدیر و نقد داوران از آثار به نویسندگانی است در جایزه ادبی یوسف شرکت کرده اند.



پارسی‌نژاد: ادبیات دفاع مقدس ظرفیت بالایی برای نو آوری دارد

در این نشست مطبوعاتی همچنین کامران پارسی نژاد دبیر علمی چهارمین جایزه داستان کوتاه دفاع مقدس ابراز امیدواری کرد با سیاستی که مدیریت جدید در پیش گرفته است در حوزه های مختلف به خصوص جشنواره ها تحولات چشمگیری در بستر ادبیات دفاع مقدس رخ دهد.

وی افزود: امیدوارم بتوانیم جریان ساز بوده و از ظرفیتهای موجود حداکثر استفاده را ببریم. مهلت دریافت آثار این دوره جایزه یوسف تا پایان آذر ماه بود که در روزهای آخر شاهد ارسال حجم وسیعی از آثار به دبیرخانه بودیم. با توجه به استقبال زیاد شرکت کنندگان دریافت آثار تا دیروز یکشنبه تمدید شد و دوستان ما در دبیرخانه تا ساعت 20 یکشنبه شب آثار را جمع آوری کردند. در این دوره استفاده شرکت کنندگان از پست الکترونیکی برای ارسال آثار نسبت به دوره های قبل، بی سابقه بود.

پارسی نژاد گفت: تعداد آثاری که تا پایان یکشنبه شب به دبیرخانه رسید، 778 داستان کوتاه بود که حاصل قلم فرسایی 442 نویسنده است. چون این اجازه به شرکت کنندگان داده شده بود که چندین داستان کوتاه را به دبیرخانه ارسال کنند. با این رویه بعضی از شرکت کنندگان 3 یا 4 داستان کوتاه و برخی دیگر حداکثر تا 7 اثر را برای ما ارسال کردند. قرار بر این بود که آثار بیشتر از 13 صفحه نباشد.

دبیر علمی جایزه یوسف ادامه داد: بیشتر شرکت کنندگان این قانون را رعایت کردند اما عده قلیلی نیز داستانهایی تا حجم 40 صفحه برای ما فرستادند که ما آنها را نیز در رقابت شرکت دادیم و ملاک بررسی را کیفیت داستان قرار دادیم. در مرحله بعدی نام نویسندگان پنهان شد و برای هر نویسنده کد مخصوصی در نظر گرفته شد. این حرکت برای این لحاظ شد تا داوران به خاطر نام نویسندگان امتیازی قائل نشوند.

وی گفت: در جایزه ادبی یوسف تاکید داریم داستانهایی که قبلا چاپ نشده باشند به دبیرخانه ارسال شوند چون بعضا برخی نویسندگان نامدار آثار چاپ شده خود را برای جشنواره ها می‌فرستند که حرکت شایسته ای نیست. در این دوره نیز چنین آثاری از حلقه رقابت حذف شدند.

نویسنده کتاب "ساختار و عناصر داستان" در تشریح مراحل داوری گفت: در مرحله اول 778 اثر توسط 2 داور بررسی می‌شود. در این مرحله سه عامل برای داوران بسیار مهم است: 1- ساختار و استحکام داستان کوتاه 2- نثر داستان( نثرهای پر اشتباه حذف خواهند شد و جذابیت کلام بسیار اهمیت دارد) 3- توجه به ارزش های دفاع مقدس. در مرحله دوم 4 داور به 2 گروه تقسیم می‌شوند و به هیچ عنوان از گروه بندی یکدیگر اطلاع نخواهد یافت. در این قسمت حتما از داوران خواهیم خواست که نقد کاملی از آثار را به ما ارائه دهند.

وی افزود: در گام بعدی از بین آثار این 4 گروه، آثار برگزیده به مرحله نهایی راه خواهند یافت و همان 4 داور قضاوت آثار را بر عهده خواهند داشت با این تفاوت که داستانهای کوتاه مورد بررسی به صورت ضربدری بین داوران تقسیم خواهد شد. در امتیازدهی نهایی امتیازهایی که در مراحل قبلی به اثار اعطا شده لحاظ خواهد شد.

این نویسنده گفت: در پایان 20 برگزیده خواهیم داشت و اهدی جوایز به ترتیب زیر خواهد بود: نفر اول: 5/2 میلیون تومان ـ نفر دوم: 2 میلیون تومان ـ نفر سوم: 5/1 میلیون تومان . به نفرات چهارم تا بیستم مبلغ 500 هزار تومان اختصاص خواهد یافت. بر این باورم که جوایز و مبالغ باعث انگیزه بیشتر شده و نمی‌توان نقش این عوامل را منکر شد.

پارسی نژاد گفت: آثار برگزیده به‌صورت یک جلد کتاب منتشر خواهد شد و سعی داریم آثاری که برنده نشدند نیز در این کتاب چاپ شود و کتاب محدود به 20 اثر برگزیده نشود. موضوع مهم حضور چشمگیر بانوان نسبت به آقایان در این دوره است. 75 درصد شرکت کنندگان در این دوره خانمها هستند که این موضوع نیاز به تحلیل و ارزیابی دارد.

وی گفت: ادبیات دفاع مقدس ظرفیت نوآوری و بدعت بالایی دارد و یکی از امتیازهایی که برای آثار لحاظ می‌شود نوآوری و خلاقیت است که اهمیت زیادی برای داوران دارد. اما توقع داریم داستانها همگی به ارزشها و اصول دفاع مقدس پایبند باشند. در حال حاضر مرحله اول داوری از ابتدای این ماه آغاز شده و از فردا سه شنبه دور دوم داوری آغاز می‌شود.

دبیر علمی جایزه یوسف درباره داستانهای ضدجنگ گفت: اصطلاح ضدجنگ را قبول ندارم ولی گونه خاصی از داستان وجود دارد که نویسنده با مفهوم جنگ مخالف است و این موضوع در متن داستان او محسوس است. این موضع نزد ما مورد قبول است اما باید توجه داشت که داستانها مخالف ارزشها نباشند.