دستاوردهای پژوهشی میراث فرهنگی همدان به نمایش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، اسدالله بیات ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران حاضر در نمایشگاه اظهار داشت: شورای پژوهشی این اداره کل با حضور در این نمایشگاه، دستاوردهای پژوهشی و پژوهش‌هایی را در زمینه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به همراه سی دی ها و کتابچه‌های تخصصی و علمی به نمایش گذاشته اند.

بیات اهمیت کارهای پژوهشی در میراث فرهنگی را در شناسایی دقیق آثار باستانی و برنامه ریزی برای مرمت و بازسازی ابنیه های تاریخی، موثر ارزیابی کرد، گفت: نمایشگاه پژوهش همدان در قالب 20 غرفه برپا است و ادارات، سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و نهادهای گوناگونی در این نمایشگاه شرکت کرده‌ اند.

وی با بیان اینکه تنوع و گستردگی آثار تاریخی و باستانی و آثار ثبت شده در فهرست ملی کشور در استان همدان زیاد است، گفت: تحقیق و پژوهش کارشناسان در حفاظت، احیا و معرفی اماکن و آثار تاریخی این استان نقش بسیار مهمی دارد.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان یادآور شد: در این نمایشگاه غرفه ‌ای به مساحت 10 متر مربع به اداره کل میراث فرهنگی همدان اختصاص یافته و عرضه آثار پژوهشی حوزه‌های میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری همدان تا 9 دی ماه سال جاری در این مکان ادامه دارد.