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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۵۵

دستاوردهای پژوهشی میراث فرهنگی همدان به نمایش درآمد

دستاوردهای پژوهشی میراث فرهنگی همدان به نمایش درآمد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان گفت: دستاوردهای پژوهشی میراث فرهنگی استان همدان در نمایشگاه پژوهش همدان به نمایش درآمده است.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، اسدالله بیات ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران حاضر در نمایشگاه اظهار داشت: شورای پژوهشی این اداره کل با حضور در این نمایشگاه، دستاوردهای پژوهشی و پژوهش‌هایی را در زمینه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به همراه سی دی ها و کتابچه‌های تخصصی و علمی به نمایش گذاشته اند.

بیات اهمیت کارهای پژوهشی در میراث فرهنگی را در شناسایی دقیق آثار باستانی و برنامه ریزی برای مرمت و بازسازی ابنیه های تاریخی، موثر ارزیابی کرد، گفت: نمایشگاه پژوهش همدان در قالب 20 غرفه برپا است و ادارات، سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و نهادهای گوناگونی در این نمایشگاه شرکت کرده‌ اند.

وی با بیان اینکه تنوع و گستردگی آثار تاریخی و باستانی و آثار ثبت شده در فهرست ملی کشور در استان همدان زیاد است، گفت: تحقیق و پژوهش کارشناسان در حفاظت، احیا و معرفی اماکن و آثار تاریخی این استان نقش بسیار مهمی دارد.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان یادآور شد: در این نمایشگاه غرفه ‌ای به مساحت 10 متر مربع به اداره کل میراث فرهنگی همدان اختصاص یافته و عرضه آثار پژوهشی حوزه‌های میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری همدان تا 9 دی ماه سال جاری در این مکان ادامه دارد.

کد مطلب 1218998

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