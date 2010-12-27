گردشگران ورودی ترکیه به 50 میلیون نفر افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، کمال تکانات ظهر دوشنبه در سفر به اصفهان و دیدار با معاون استاندار این استان به ظرفیتهای بسیار زیاد ترکیه برای جذب گردشگر اشاره کرد و افزود: در دهه 80 میلیادی نزدیک به هشت میلیون گردشگر خارجی به کشور ترکیه وارد شده بودند اما برای افزایش این میزان به سه برابر حد ممکن، برنامه‌ریزیهای ویژه‌ای انجام دادیم و به این میزان دست یافتیم.

وی با بیان اینکه تعداد گردشگران ورودی به کشور ترکیه در سالهای آینده افزایش خواهد یافت، اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریز‌یهای صورت گرفته در کشور ترکیه، قرار است تعداد گردشگران ورودی به کشور ترکیه به صورت سالانه به 30 میلیون نفر برسد.

معاون توسعه وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه با بیان اینکه در جذب گردشگران خارجی به 30 میلیون گردشگر رضایت نمی‌دهیم، تصریح کرد: در برنامه‌های دو سالانه جذب گردشگر کشور ترکیه برای جذب سالانه 50 گردشگر طی دو سال آینده تلاش خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه گردشگران بسیاری سالانه از ایران به ترکیه سفر می‌کنند، اضافه کرد: از سال 2007 تاکنون سالانه یک میلیون و 800 هزار گردشگر ایرانی به کشور ترکیه سفر کرده‌اند که آمار به نسبت مطلوب و مفیدی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در قبال ورود گردشگران خارجی به ترکیه در هر سال، تعدادی نیز از کشور ترکیه به کشورهای دیگر سفر می‌کنند، ادامه داد: بر اساس آمارهای به دست آمده، سالانه هشت میلیون گردشگر از کشور ترکیه به کشورهای مختلف جهان و از جمله ایران سفر می‌کنند.

تکانات به درآمد ارزی حاصل از ورود گردشگران به کشور ترکیه اشاره کرد و بیان داشت: کشور ترکیه سالانه 23 میلیارد دلار درآمد ارزی کسب می‌کند که با توجه به افزایش سالانه گردشگران خارجی در این کشور، میزان درآمد نیز در سالهای آتی افزایش خواهد یافت.

وی خواستار افزایش روابط میان دو کشور ایران و ترکیه شد و گفت: دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ترکیه مشترکات بسیار زیادی دارند و برادری میان این دو کشور باعث شده که این دیدار برای ترکیه بسیار مهم و مثمر ثمر باشد.

معاون توسعه وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه با تاکید بر اینکه کشور ترکیه برای افزایش سطح روابط گردشگری با ایران تلاش می‌کند، افزود: به دنبال آن هستیم که روابط خود را در حوزه گردشگری و دیگر حوزه‌ها با جمهوری اسلامی ایران افزایش دهیم و تجربه‌های این کشور را به اجرا گذاریم.

وی با تاکید بر اینکه هیچ مانعی برای سفر گردشگران ترک به ایران وجود ندارد، اظهار داشت: تاکید داریم که گردشگران ترک ایران را نیز به چشم دیگر کشورها نگاه کنند چراکه این دو کشور نقاط مشترک بسیار زیادی با یکدیگر دارند.