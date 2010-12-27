ورودی پرونده های قضایی در فارس 15 درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، احمد سیاوش پور در نشست شورای قضایی استان فارس گفت: در این مدت تعداد پرونده های وارده به دستگاه قضایی معادل 12 ماه سال گذشته بوده و این رقم افزایش 15 درصدی داشته است.

وی بر بررسی ریشه ای پرونده های قضایی و لزوم اقدامات پیشگیرانه تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: باید مجموعه قضایی الگوی صرفه جویی و مدیریت در بخش مصرف انرژی در بین سازمانها باشد.

وی با اشاره به عدم تغییر اعتبارات سازمانها پس از هدفمندی یارانه ها خواستار توجه ویژه مدیران در مجموعه قضایی شد و گقت: دستگاه قاضی باید در این خصوص رسالت خود را حفظ کند و برای اجرای بهتر این طرح تلاش کند.

سیاوش پور در این نشست به بیان برخی از مشکلات کارکنان مجموعه قضایی در خصوص آسیبهای جسمی و روحی ناشی از فشار و استرسهای شغلی پرداخت و خواستار همکاری و انجام مشاوره های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز شد.

در این نشست مدیرکل پزشکی قانونی فارس نیز گزارشی از مشکلات این سازمان در جذب پزشک در حوزه های قضایی و مراکز بهداشت شهرستانها ارائه داد و گفت: در سه سال اخیر شش مرکز پزشکی قانونی در شهرستانها تعطیل شده و دو مرکز نیز در خطر تعطیلی قرار دارد.

آریا حجازی افزود: آزمایشگاه تخصصی پزشکی قانونی در فارس راه اندازی شده که در این راستا متخصصان پاتولوژیست می توانند همکاری کنند.

محمد هادی ایمانیه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر حل مشکلات سازمان پزشکی قانونی تاکید کرد و افزود: در این راستا برنامه هایی برای همکاری مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و پزشکی قانونی تدوین می شود.

در این نشست تصمیماتی در خصوص کارگاههای مشاوره پزشکی و انجام غربالگری سلامت در مجموعه قضایی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اتخاذ شد.