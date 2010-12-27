85هزار تن محصول از کشاورزان خراسان شمالی خرید توافقی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین الهیاری با بیان این مطلب اظهار داشت: تاکنون بالغ بر 62 هزار تن محصولات زراعی، 500 تن محصولات باغی و بیش از 22 هزار تن محصولات دامی خریداری شده است.

این مقام مسئول در ادامه، خرید بیش از54 هزار تن گندم مشارکتی با شرکت غله را، بیشترین رقم خرید محصولات توافقی در سال جاری عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد: در سال گذشته 64 هزار و 757 تن محصول زراعی ، باغی و دامی از کشاورزان و دامپروران استان بصورت توافقی خریداری شده است.

همچنین به نقل از روابط عمومی تعاون روستایی استان خراسان شمالی، مدیر عامل اتحادیه تعاون روستایی استان با اشاره به قیمت طبیعی محصولات باغی از عدم استقبال بازار در خرید محصولات باغی خبر داد و گفت: این سازمان با توجه به کاهش فروش محصولات کشاورزی در بازار طی سال جاری به منظور جلوگیری از ضرر و زیان باغداران به امر خرید توافقی محصولات از آنان مبادرت کرده است.

مهندس قربانعلی وحیدی به خرید محصول سال جاری انگور کلاهداری بدرانلو اشاره کرد و گفت : از زمان خرید این محصول باغی تاکنون نیمی از آن به فروش رسیده و باقی نیز در سردخانه به مرور به فروش می رسد .

وی در پایان به فقدان کارخانجات صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان اشاره کرد و افزود : با توجه به نوسان بازار با شماری از سازمانهای اجرایی استان در خصوص خرید ، فروش و عرضه محصولات باغی مکاتبه داشته ایم.