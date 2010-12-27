بسته پیشنهادی ارشاد مازندران در سفر سوم تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی در حاشیه نشست هماهنگی همایش ملی نیما در جمع خبرنگاران بیان داشت: با توجه به رویکرد سفر سوم دولت تمام بسته پیشنهادی ارشاد که در سفر سوم ارائه شد، برای پنج سال به تصویب رسید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران اظهار داشت: بخشی از پیشنهادات سخت افزاری و بخشی نیز نرم افزاری بوده است که در قالب مجتمع‌های فرهنگی، شهرک سینمایی، مسائل مربوط به تولیدات فیلم و سریال، بسترسازی برای تولید و عرضه محصولات فرهنگی ارئه شد.

ابراهیمی افزود: با توجه به اینکه برخی از شهرستان‌های ما اداره ارشاد و مجتمع فرهنگی ندارند ما 37 میلیارد تومان درخواست ریالی داشتیم که تاکنون 12 میلیارد تومان در اختیار ارشاد قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در بحث فرهنگ باید نگاه فرهنگی داشت زیرا در جنگ نرم دشمن به راحتی از کنار ارزش‌ها عبور نمی‌کند و همانطور که آتش کارش سوزاندن است دشمن کارش دشمنی است.

ابراهیمی اضافه کرد: در کنار آن معرفی مفاخر و مشاهیر مازندران به معنای واقعی آن به مردم را برنامه‌ریزی کردیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تصریح کرد: مازندران دیار علویان است و استانی است که سالانه 15 میلیون مسافر می‌پذیرد و فرهنگ دادن و فرهنگ گرفتن امری است طبیعی که باید دقیق و حساس بود تا بتوان فرهنگ شیعی علوی را گسترش داد.

ابراهیمی خاطر نشان کرد: برای مقابله با جنگ نرم از زمان حضورم در ارشاد مازندران چند محور اساسی را در اولویت قرار دادم، نخست توجه به باورهای دینی و مذهبی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و دفاع مقدس، تاریخ مازندران و تشیع و فرهنگ بومی شیعی مازندران که پیشانی تشیع در ایران است.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران درباره انجام برنامه‌های فرهنگی و همایش در استان اظهار داشت: در کنار برنامه‌های مختلف فرهنگی همایش بین المللی شعر فجر را به میزبانی شهرستان بابل در پنجمین جشنواره بین المللی شعر فجر در دهه فجر امسال داریم، همچنین در 26 و27 بهمن همایش سلمان هراتی را در تنکابن و همایش امیر پازواری را در 18 اسفند در زادگاهش پازوار بابلسر برگزار خواهیم کرد.

ابراهیمی از همایش طالب آملی در 27 اردیبهشت 90 در آمل خبر داد و گفت: برای برگزاری همایش شیخ فضل الله نوری نیز در حال برنامه‌ریزی هستیم تا در شأنیت این شهید همایش را برگزار کنیم چون ایشان شخصیت علمی و سیاسی هستند که بنیان انقلاب توسط ایشان گذاشته شد.