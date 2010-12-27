کاهش اعتبارات جاری برای رفع مشکلات عمرانی در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، پرویز آژیده ظهر دوشنبه در همایش هفته ثبت احوال اجرای هدفمندی یارانه ها را قدمی بزرگ دانسته و افزود: اجرای این طرح با وجود سنگ اندازی های دشمنان موفقیت آمیز عمل کرد که در ادامه راه حمایت و همکاری دولت و مردم را می طلبد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی در راستای ارتقای نشاط و افزایش روحیه مردم بر روان سازی کارها و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی تاکید کرد.

وی با تاکید بر افزایش اعتبارات عمرانی اظهار داشت: با وجود قدم ها و گام های موثر در علم و تکنولوژی همچنان مشکلات زیادی وجود دارد که برای هموار کردن آنها باید بر توان و نیروی مالی توجه کرد.

آژیده خاطر نشان کرد: با کاهش هزینه های جاری و افزایش اعتبارات عمرانی مشکلات عمرانی و آبادانی هموار می شود که هدفمندی یارانه ها درراستای این مهم گام بر می دارد.

وی افزود: به لطف الهی پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی در بحث تامین نیروی انسانی در توسعه کمی و کیفی رشد چشمگیری داشته و در بحث نانو، انرژی هسته ای و تکنولوژیهای مختلف در بخش نیروی انسانی موفق عمل کرده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سازمان ثبت احوال و اداره های کل در استانها در هدفمندی یارانه ها گفت: برای توسعه همه جانبه کشور عوامل متعددی دخیل هستند که در راس آنها توانایی تصمیم گیری های صحیح است که این سازمان در راستای رسیدن به این مهم نقش به سزایی دارد.

وی ادامه داد: آمار صحیح و دقیق پایه تصمیم گیری های کلان است که در صورت دقیق نبودن آنها تصمیم گیری های کلان دچار نقص عمده ای می شود.

آژیده با بیان اینکه اداره ثبت احوال در تصمیم گیری های کلان نقش زیر بنایی داشته، افزود: این اداره ضمن هویت بخشی به افراد جامعه نقش زیر بنایی در شفاف سازی جامعه آماری دارد که در ارائه اطلاعات برای اجرای درست هدفمندی یارانه ها راهگشا است.