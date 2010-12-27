تقویت بازارچه های مرزی باعث ارتقای معیشت مرزنشیان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ایرج حسن زاده در نشست مشترک کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان های کردستان و کرمانشاه که ظهر دوشنبه برگزار شد، اظهار داشت: تقویت بازارچه های مرزی ارتقای وضعیت معیشتی مردم ساکن در مناطق مرزی استان را به دنبال داشته است.

وی عنوان کرد: با توجه به اجرایی کردن طرح انسداد مرزها در استان کردستان و سایر مناطق مرزی کشور، میزان قاچاق کالا در این گونه مناطق به شکل قابل توجهی کاهش یافت و اقدام تاسیس معابر موقت مرزی برای فعالیت مرزنشینان در این حوزه اقدام بسیار خوبی در راستای حمایت از مردم ساکن در این گونه مناطق بود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان گفت: در حال حاضر چهار معبر موقت مرزی در شهرستان های بانه و مریوان در استان کردستان فعالیت دارند که با توجه به اقدامات مناسب و مطلوب فرماندهی مرزبانی کردستان افراد ساکن در مناطق مرزی از این طریق امرار معاش می کنند.

حسن زاده در ادامه به وجود سه بازارچه دائمی مرزی در شهرستان های مریوان، سقز و بانه اشاره کرد و افزود: بازارچه باشماق که از سه سال قبل تاکنون به عنوان مرز رسمی معرفی شد فعالیت های بسیار خوبی را در حوزه تجارت کالا انجام می دهد و بازارچه سیرانبند بانه نیز تاحدودی شرایط مناسبی دارد اما بازارچه سیف در سقز فعالیت چندانی ندارد و باید در زمینه تقویت آن گام برداشت.

وی گفت: بیش از 150 هزار خانوار در مناطق مرزی استان کردستان با جمعیتی بیش از 200 هزار نفر سکونت دارند که این افراد در قالب تعاونی های مرزنشین ساماندهی شده اند و در طول سال از یارانه های دولتی در جهت انجام صادرات و واردات کالا استفاده می کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان در پایان یادآور شد: برگزاری نشست های مشترک با استان های همجوار در راستای تدوین برنامه ای جامعه در جهت برخورد با پدیده قاچاق کالا از جمله راهکارهای است که در سال جاری در استان کردستان مورد توجه قرار گرفته است.

نشست مشترک کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان های کردستان و کرمانشاه با حضور مسئولان دو استان امروز دوشنبه در سنندج برگزار شد.