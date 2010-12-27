باند آدم ربایی در اطراف زاهدان متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر در زاهدان، مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان به نقل از سرهنگ مسعود حیدری ظهر دوشنبه اظهار داشت: ماموران مدتی پیش مطلع شدند که افرادی در ارتفاعات منطقه عمومی کوله سنگی شهر زاهدان دو تبعه بیگانه که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده اند را به قصد اخاذی گروگان گرفته اند.

وی گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی استان با تشکیل تیمی مجرب اقدامات لازم برای دستگیری آدم ربایان و آزادی گروگانها آغاز کردند.

وی افزود: با تلاش شبانه روزی تیم مذکور و گسترش چتر اطلاعاتی در منطقه اعضای این باند آدم ربایی شناسایی شدند.

رئیس پلیس امنیت عمومی انتظامی استان بیان داشت: آدم ربایان دو نفر از اتباع خارجی را گروگان گرفته و برای آزادی آنان از خانواده و بستگانشان که در کشور مبدا ساکنند درخواست وجه نقد کرده بودند.

وی گفت: پلیس پس از شناسایی کامل باند سه نفر از اعضای آن را در یک عملیات غافلگیرانه قبل از هر گونه دریافت وجهی از خانواده ها، دستگیر کرد.

حیدری افزود: با دستگیری سه نفر از اعضای این باند به نام های رحمت الله. گ، حمزه. ب و احمد شاه. م، یکی از گروگان ها به هویت وصی الله. ص از چنگال آدم ربایان آزاد شد.

وی اظهار داشت: آدم ربایان مذکور دارای سوابق کیفری از جمله قاچاق مواد مخدر و آدم ربایی هستند که با تلاش ماموران دستگیر و از آنان یک دستگاه خودروی پراید به همراه تعدادی سیم کارت و گوشی تلفن همراه کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس امنیت عمومی سیستان و بلوچستان گفت: تحقیقات پیرامون این پرونده تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه دارد.