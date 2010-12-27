اجرای پروژه های مشترک با ایرانیان متخصص خارج از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ارسلان قربانی در نشست تخصصی دستاوردهای همایش بزرگ ایرانیان خارج از کشور که در سالن همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با اشاره به فعالیت‌هایی که در این خصوص از سوی وزارت علوم صورت گرفته است اضافه کرد: همکاری‌های بین‌‌المللی امری فرآیندی است و نگاه ما در وزارت علوم یک نگاه وضعیتی نیست بلکه ما در بستر فرآیندی بودن به این همکاریها توجه می کنیم.

رئیس مرکز همکاریهای علمی بین المللی وزارت علوم در ادامه با تأکید بر ضرورت مدیریت تواناییهای نخبگان در محیط پر شتاب جهانی امروز و بحث جهانی شدن علم اظهار داشت: باید تلاش کنیم از توان متخصصان ایرانی در همه نقاط جهان استفاده و بهره کافی را ببریم.

وی گفتمان چهره به چهره با ایرانیان خارج از کشور را به جهت تبیین فعالیت های نظام جمهوری اسلامی امری لازم دانست و گفت: بحث دیپلماسی علم و نگاه غیر ابزاری به علم در فعالیت های بین المللی در حال تحقق است و ایرانیان خارج از کشور سهم بزرگی در بومی سازی دانش در ایران دارند.

قربانی در ادامه با اشاره به دستاوردهای علمی همایش ایرانیان خارج از کشور گفت: ایجاد شبکه علمی متخصصان ایرانی خارج از کشور در فضای مجازی و تعاملات علمی در پارکهای علم و فناوری از جمله این دستاوردها است.



رئیس مرکز همکاریهای علمی بین المللی وزارت علوم افزود: پس از دومین همایش ایرانیان خارج از کشور زمینه استقرار برخی شرکت های دانش بنیان در برخی پارکهای علم و فناوری فراهم شده و این شرکت ها در حال فعالیت هستند، همچنین برخی ایرانیان خارج از کشور که خواستار چاپ آثار خود در داخل ایران بودند موفق به چاپ آنها شدند.