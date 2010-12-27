کمیته های تخصصی فجر در گلستان تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا جمشیدی عصر دوشنبه در ستاد دهه فجر استان افزود: به یاری خداوند متعال برنامه ریزی های منسجمی جهت برگزاری هرچه باشکوه تر ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی داشته باشیم که این امر با همت و تلاشهای جدی مسئولان امر محقق می شود.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ما مبتنی بر یک حکمت متعالی و الهی است و هر سالی که از عمر با برکت این انقلاب عظیم و نظام مقدس جمهوری اسلامی می گذرد، عمق چنین حکمتی بیش از گذشته بر همگان و جهانیان روشن تر می گردد، بنحوی که ما شاهد عزت و اقتدار روز افزون و جهان گیر ایران اسلامی هستیم.

وی افزود: بنیان این شجره طیبه براساس تدابیر حکیمانه و الهی امام خمینی (ره) پایه گذاری شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری همچنین در این ارتباط بیان داشت: برای اینکه ما بتوانیم براساس این نگاه حکیمانه و الهی که مسیر شکوه و عظمت ایران اسلامی حرکت نمائیم و می بایست براساس آموزه های دینی و آرمانهای امام خمینی (ره) با محوریت مقام معظم رهبری مدظله العالی و منویات معظم له گام برداریم.

جمشیدی با بر شمردن پیشرفت های نظام جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف بیان داشت: هر چه از عمر نظام می گذرد بیداری اسلامی بین مسلمین جهان بلکه در بین آزادیخواهان جهان با تاسی از انقلاب اسلامی روز به روز بیشتر می شود.

وی در ادامه با توجه به فعالیتهای دشمنان انقلاب اسلامی و توطئه های آنان جهت خدشه دار نمودن آن افزود: ما امروز دشمنی شناسی خویش را به بیان و مواضع مقام معظم رهبری مدظله العالی به روز و موضع گیری، صف آرایی، گفتار و رفتارمان را منطبق می کنیم.

جمشیدی با اشاره به فراگیر شدن و نافذ شدن آرمان های بلند حضرت امام (ره) در بین آزادی خواهان جهان بیان داشت: این جهان شمولی انقلاب برای ما موجب افتخار و مباهات است.