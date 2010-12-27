زندگی اجتماعی به بزرگی فضای بادامه مغز بستگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیا تاکنون به این فکر کرده اید که زندگی اجتماعی ما به چه چیزی بستگی دارد؟ چه چیزی موجب می شود که پیوندهای محکمتری با دیگران برقرار کنید و دوستان بیشتری داشته باشید؟

اکنون گروهی از دانشمندان بیمارستان دولتی ماساچوست به سرپرستی "لیزا فلدمن بارت" با انجام تحقیقاتی به این نتیجه رسیدند که اجتماعی گرایی انسانها به بزرگی ابعاد فضایی از مغز بستگی دارد.

این فضای مغزی بادامه نام دارد که مسئول پیچیدگی روابط افراد است که با توانایی ما با به خاطرآوردن نامها و چهره ها ارتباط دارد و حجم وسیعی از شناختهای اجتماعی انسانها را می سازد.

این محققان با بررسی بادامه مغز 58 فرد بین 19 تا 83 سال از طریق رزونانس مغناطیسی دریافتند که ابعاد این فضای مغزی آنها از حدود 5/2 میلیمتر مکعب تا بیش از دوبرابر این میزان است.

سپس این محققان از داوطلبان خواستند که یک پرسشنامه را با ارائه تعداد افرادی که به صورت مرتب دیدار می کنند و با توضیح اینکه پیچیدگی هر یک از این روابط در چه حد است تکمیل کنند.

براساس گزارش نیچر، نتایج تحقیقات این تیم نشان داد که شرکت کنندگان با بادامه بزرگتر به طور مشترک تعداد تماسهای اجتماعی بیشتری (حداکثر تا 50 تماس) و افراد با بادامه مغز کوچکتر حداکثر 15 تماس اجتماعی داشتند.

این نورولوژیستها در این خصوص توضیح دادند: "افرادی که بادامه بزرگتری دارند از ماده اولیه لازم برای حفظ شبکه های پیچیده تر و بزرگتر اجتماعی برخوردارند و زمانی که افراد بادامه بزرگتری داشته باشند می توانند تعاملات اجتماعی بیشتری داشته باشند."