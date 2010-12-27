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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۵۹

بدلیل برخورد دوگانه فدراسیون؛

امیر حسین پیروانی از مربیگری تیم امید کناره گیری کرد

امیر حسین پیروانی از مربیگری تیم امید کناره گیری کرد

با وجود اعلام رئیس کمیته تیم های ملی مبنی بر حضور امیر حسین پیروانی در تیم فوتبال امید وی از ادامه همکاری با این تیم کناره گیری کرد.

امیرحسین پیروانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: ادامه همکاری من با تیم امید زائیده افکار مسئولان فدراسیون فوتبال است چرا که من بدون برادرم هرگز حاضر به ادامه کار با تیم امید نیستم.

پیروانی تصریح کرد : قلبا علاقمند بودم تا همکاری ام را با این تیم ادامه دهم ولی زمانی که دوگانگی فدراسیون فوتبال را دیدم از تصمیم ام منصرف شدم و دیگر حاضر نیستم در تیم امید باشم.

وی در پایان یادآور شد: نمی دانم ظرف دیروز و امروز چه اتفاقاتی در فدراسیون فوتبال رخ داد که یک روز من را جزو کادر فنی معرفی کردند و درست فردای همان روز آقای معینی اعلام می کند که بنده جایی در این تیم ندارم. این در حالی است که برای انتخاب کادر فنی تیم امید نه جلسه ای از سوی مسئولان فدراسیون و نه کمیته فنی برگزار شد.

کد مطلب 1219023

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