آمادگی کامل مقاومت برای دفع تجاوزات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "ابوعبیده" سخنگوی گردانهای "عزالدین قسام" گفت : هر حمله احتمالی رژیم صهیونیستی رابا هر حجمی و درهر زمانی که باشد ،دفع می کنیم.

وی افزود: ضعف امکانات ما در مقایسه با اشغالگران سبب نمی شود که عقب نشینی کنیم، زیرا از توان لازم برای مقابله با رژیم صهیونیستی برخورداریم.

از سوی دیگر "ابومومن" از رهبران شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد: ما تمرینات گسترده ای را برای مقابله با هر حمله احتمالی اسرائیل علیه غزه برگزار کرده ایم.

همچنین گردانهای "ابوعلی مصطفی" و"ناصرصلاح الدین" ضمن تاکید بر ضرورت آمادگی در برابر حملات احتمالی رژیم صهیونیستی خواستار اقدام نظامی یکپارچه شدند.

شایان ذکر است که نخست وزیر منتخب ملت فلسطین اخیرا توان مقاومت را بسیار قوی تر از قبل دانسته بود. وی رژیم اسرائیل را به بزرگنمایی قدرت مقاومت برای توجیه حمله به آن متهم کرده بود.