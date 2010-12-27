1.5میلیارد دلار کالا از استان کرمانشاه صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، اصغر میرزایی بعداز ظهر دوشنبه درجلسه کارگروه توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی استان با اشاره به رشد 23درصدی صادرات استان نسبت به مدت مشابه سال قبل اظهار داشت: از کل صادرات انجام گرفته از مرزهای استان،641 میلیون دلار مربوط به کالاهایی است که در گمرکات استان اظهار شده، 811 میلیون دلار آن کالاهایی است که در گمرکات سایر استانها اظهار شده ولی از مرزهای استان خارج شده و 102 میلیون دلار آن نیز خدمات فنی مهندسی است.

وی تصریح کرد: از مجموع 641 میلیون دلار کالایی که در گمرکات استان اظهار و از مرزهای استان نیز صادر شده 598 میلیون دلار آن از طریق گمرکات و42 میلیون دلار آن از طریق بازارچه‌های مرزی استان صادر شده و این نشان می دهد تجارت خارجی ما به سمت رسمی شدن می رود.

نمایشگاه توانمندیهای ایران بهمن ماه در سلیمانیه عراق برگزار می شود

میرزایی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص برگزاری نمایشگاه اختصاصی توانمندیهای جمهوری اسلامی در استان سلیمانیه عراق، اخذ مجوز از سازمان توسعه تجارت ایران، هماهنگی با سرکنسول گری ایران و سلیمانیه و موافقت با همکاری همه جانبه در انجام امور مربوط و انعقاد قرارداد اجاره محل با اتاق بازرگانی سلیمانیه و ... را ازجمله اقدامات انجام شده در راستای برگزاری نمایشگاه عنوان کرد.

وی افزود: بر اساس توافقات بعمل آمده این نمایشگاه با محوریت استان کرمانشاه از27 تا 30 بهمن ماه جاری برگزار می شود.

نمایشگاه سلیمانیه باید دستاوردهای قابل توجهی برای کرمانشاه داشته باشد

در ادامه این جلسه عبدالمجید واحدی معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه نیز با تاکید بر توجه و دقت دستگاه ها در بکارگیری نهایت تلاش و جدیت خود در برگزاری مطلوب نمایشگاه توانمندیهای جمهوری اسلامی با محوریت کرمانشاه در استان سلیمانیه عراق گفت: برگزاری این نمایشگاه و ارائه دستاوردها و توانمندی های جمهوری اسلامی در استان سلیمانیه باید در شأنیت نظام مقدس جمهوری اسلامی صورت گیرد و باید تلاش ویژه ای در خصوص حضور شرکت ها و صنایع توانمند کشور به خصوص استان کرمانشاه انجام شود.

وی با تاکید بر حضور فعال بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات و گردشگری استان در نمایشگاه سلیمانیه خاطر نشان کرد: کرمانشاه با توجه به دستاوردها و توانمندی های خود قادر است حضوری مطلوب و تاثیرگذاری در این نمایشگاه داشته باشد، بنابراین باید طوری برنامه ریزی شود تا نمایشگاه سلیمانیه منجر به دستاورد و اثرگذاری خوبی برای رونق اقتصادی و از سوی شناساندن ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه استان گردد.

بازاراچه های مرزی استان کرمانشاه باید تقویت و تجهیز شوند

واحدی همچنین با بیان اینکه مجموعه مدیریتی استان نگاه مشترکی به توسعة بازارچه های استان دارد، اظهار داشت: تمام بازارچه های استان از دید ما مهم و قابل توسعه هستند اما بازارچه پرویز خان با توجه به تاثیر گذاری و نقش آن در میزان صادرات استان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و با عنایت به این موضوع که اخیراً تردد مسافر از این بازارچه فراهم شده باید طوری برنامه ریزی کنیم تا این موضوع همچنان پایدار و استمرار داشته باشد.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه در ادامه بر ایجاد امکانات مورد نیاز در بازارچه های مرزی استان با توجه به تاثیرگذاری آنها تاکید کرد.