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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۵۳

صفری:

165 پروانه بهره برداری واحد صنعتی در فارس صادر شده است

165 پروانه بهره برداری واحد صنعتی در فارس صادر شده است

شیراز - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنایع و معادن فارس از صدور 165 پروانه بهره برداری واحد صنعتی با سرمایه گذاری یک هزار و930 ملیارد ریال از ابتدای سال در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، غفار صفری در خصوص واحدهای صنعتی گفت: در این راستا برای دوهزار و 658 نفر در استان اشتغالزایی شده است.

وی افزود: از ابتدای امسال تا کنون 34 درصد از سرمایه گذاران صنعتی متقاضی سرمایه گذاری در صنایع کانی غیرفلزی بودند.

سرپرست سازمان صنایع و معادن فارس اظهار داشت: در9 ماهه اول امسال 623 فقره جواز تاسیس احداث کارخانه برای متقاضیان صادرشده که 34 درصد در زمینه صنایع کانی غیرفلزی، 27 درصد شیمیایی وسلولزی و 17 درصد در زمینه صنایع غذایی و صنایع تبدیلی کشاورزی به ترتیب بیشترین حجم جواز تاسیس های صادره را تشکیل می دهد.

وی افزود: حجم سرمایه گذاری جواز تاسیسهای صادر شده بالغ بر 28 هزار و 356 میلیارد ریال است که پیش بینی می شود این واحدها 14 هزار و 389 نفر اشتغال ایجاد کنند.

غفاری ادامه داد: این میزان صدور جواز تاسیس نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظرتعداد جواز صادر شده 52 درصد، از نظر میزان سرمایه گذاری 16 درصد و ازنظر اشتغالزایی 43 درصد رشد داشته است.

وی گفت: در سال گذشته بالغ بر 666 فقره جواز تاسیس با سرمایه گذاری 57 هزار و 365 میلیارد ریال و اشتغالزایی 16 هزار و 905 نفر صادر شده است.

کد مطلب 1219026

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