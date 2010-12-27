165 پروانه بهره برداری واحد صنعتی در فارس صادر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، غفار صفری در خصوص واحدهای صنعتی گفت: در این راستا برای دوهزار و 658 نفر در استان اشتغالزایی شده است.

وی افزود: از ابتدای امسال تا کنون 34 درصد از سرمایه گذاران صنعتی متقاضی سرمایه گذاری در صنایع کانی غیرفلزی بودند.

سرپرست سازمان صنایع و معادن فارس اظهار داشت: در9 ماهه اول امسال 623 فقره جواز تاسیس احداث کارخانه برای متقاضیان صادرشده که 34 درصد در زمینه صنایع کانی غیرفلزی، 27 درصد شیمیایی وسلولزی و 17 درصد در زمینه صنایع غذایی و صنایع تبدیلی کشاورزی به ترتیب بیشترین حجم جواز تاسیس های صادره را تشکیل می دهد.

وی افزود: حجم سرمایه گذاری جواز تاسیسهای صادر شده بالغ بر 28 هزار و 356 میلیارد ریال است که پیش بینی می شود این واحدها 14 هزار و 389 نفر اشتغال ایجاد کنند.

غفاری ادامه داد: این میزان صدور جواز تاسیس نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظرتعداد جواز صادر شده 52 درصد، از نظر میزان سرمایه گذاری 16 درصد و ازنظر اشتغالزایی 43 درصد رشد داشته است.

وی گفت: در سال گذشته بالغ بر 666 فقره جواز تاسیس با سرمایه گذاری 57 هزار و 365 میلیارد ریال و اشتغالزایی 16 هزار و 905 نفر صادر شده است.