نقش اهالی ادب در ترویج تشیع تبیین شد/ بررسی نقش ایرانیان در فرهنگ اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل عصر امروز دوشنبه 6 دی ماه در مراسم رونمایی از کتاب "نقش تشیع در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران" که در حوزه هنری برگزار شد گفت: شاید در طول تاریخ اسلام بارها تشیع و شیعه به لحاظ فرهنگی و علمی مورد انکار قرار گرفته است. البته بزرگان و نام آوران عرصه علم و فرهنگ و تمدن طی 1400 سال کارهای ارزشمندی عرضه کرده که به نسبت درصد مسلمانان و همچنین درصدی که شیعیان از کل مسلمانان تشکیل داده اند، سهم شیعه بیشتری از سایر مذاهب اسلامی در این میان برعهده داشته است.

وی افزود: در تاریخ معاصر " احمد امین مصری" در کتابهای "فجر اسلام" و "زهل اسلام" چنین اقدامی انجام داده است. این امر موجب شد سه نفر از علمای شیعه در پاسخ به این انکار و این کم لطفی سه کار مهم را عرضه کردند. "عیان شیعه" اثر مرحوم سید محسن امین به شکلی اعجاز علمی شیعه را تحلیل کرد .

ولایتی درادامه با اشاره به اینکه اولین دانشگاه در تاریخ اسلام دانشگاه امام صادق(ع) بوده، گفت: به اجماع مورخان سنی و شیعه کسانی که در یک مقطع خاص از محضر ایشان استفاده می کردند به 4 هزار نفر می رسیدند. در تاریخ شیعه و سنی دانشگاهی با چنین وسعت وجود ندارد.

مؤلف کتاب " نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلامی " در ادامه اظهارات خود یادآور شد: در سال 334 در بغداد توسط آل بویه بعنوان یک سلسله شیعه، حوزه علمیه تأسیس کردند که بزرگانی چون شیخ مفید، سید رضی، از بزرگان و اساتیدی هستند که در این حوزه حضور یافته اند. بیش از 100 سال پس از این تاریخ در 447 قمری که بغداد از سوی طغرل سلجوقی فتح شد کتابخانه شیخ طوسی به آتش کشیده شد. همچنین دانشگاه الازهر توسطه علمای فاطمیه مصر که شیعه بودند تأسیس شد. قریب 1000 سال از تاریخ تأسیس این دانشگاه می گذرد. در کل باید گفت که در تمام حوزه های علمی و بخشهای علمی و شاخه های فرهنگ و تمدن اسلامی بزرگانی از رشته های مختلف وجود دارد.

وی اضافه کرد: از منظر دیگر این کتاب دیگر تأکید خود را روی ایرانیان و نقش آنها در تشیع گذاشته است. قدمت تشیع و علوم حاصل به زمان صدر اسلام می رسد.

دکتر ولایتی در پایان تأکید کرد: این کتاب به نقش شعرا و اهل ادب و هنر این سرزمین در ترویج تشیع و این که بسیاری از کسانی که در تاریخ ادبیات می شناسیم یا شیعه بوده اند و یا گرایش بالایی به اهل بیت داشته اند توجه دارد.

دکتر علی اکبر ولایتی در پایان از تألیف کتاب جدید " نقش ایرانیان در تمدن اسلامی " خبر داد که درحال حاضر در دست اقدام است.

وی با اشاره به اینکه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این کار پیشتاز است گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی از این اثر پشتیبانی کرد تا به انجام رسید. کتاب بعدی "نقش ایرانیان در تمدن اسلامی" که شاید دو برابر این کتاب حجم داشته باشد در آینده نه چندان دور به زیور طبع در مؤسسه امیرکبیر آراسته خواهد شد. در این راه همچنین دکتر خاموشی با سعه صدر خود کمک بسیاری کردند و دکتر نثاری با مدیریتی قوی در این راه نقش مهمی برعهده داشتند.