زنجان در زمینه گاز بها در اقلیم 2 کشور قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ابولفضل سرایلو ظهر یکشنبه با بیان اینکه قیمت گاز بهاء با توجه به دامنه مصرف متفاوت بوده و بر این اساس سال به دو بخش 5 ماهه و 7 ماهه تقسیم می شود افزود: با توجه به تقسیم بندی شهرهای کشور از نظر آب و هوایی به 5 اقلیم و تقسیم بندی مشترکین از نظر دامنه مصرف به صورت پلکانی به 12 دامنه، گازبهای مشترکین با توجه به اینکه در چه اقلیم و چه دامنه ای قرار دارند محاسبه می شود

وی با اشاره به اینکه نرخ های اعلام شده برای 5 ماهه سرد سال است، افزود:بدین ترتیب حداقل گاز بها به ازای هر متر مکعب 300 ریال و حداکثر آن برای مشترکینی که بیش از 1200 متر مکعب در ماه گاز مصرف می کنند، 3500 ریال به ازای مازاد گاز مصرفی پرداخت می نمایند.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان با اشاره به میزان گازبهای پرداختی از سوی سایر بخش ها، گاز بهای پرداختی در بخش های دولتی به ازای هر متر مکعب را 1000 ریال، بخش نیروگاهی 800 ریال، گاز CNG 3000 ریال ، صنایع عمده و غیر عمده 700 ریال، کسب و خدمات 1000 ریال، بخش کشاورزی و دامپروری 600 ریال و سایر بخش ها( فرهنگی، آموزشی، مساجد و...) 600 ریال اعلام کرد.

سرایلو با اشاره به اهمیت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه که زمینه عدالت هر چه بیشتر در جامعه را فراهم می آورد گفت: اجرای این قانون عزمی ملی می طلبد تا با انسجام و همراهی مردم و مسوولان گامی موثر در راستای توسعه پایدار برداشته شود.

