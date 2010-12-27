به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در مراسم رونمایی از کتاب "نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران" که عصر امروز دوشنبه 6 دی ماه در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد گفت: موضوع شیعه قرآن و عترت است و شیعه کسی است که این دو را از یکدیگر جدا ندانسته، ملازمت این دو را در زندگی خود پذیرا باشد.

وی با اشاره به نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در مهندسی فرهنگ و نقش سازمان تبلیغات اسلامی در این مسیر اظهار داشت: وقتی مهندسی فرهنگ مطرح شد قرار شد برای معرفی فرهنگ خود اقداماتی انجام دهیم. چرا تا آن زمان اقدامات یا معدود و یا پراکنده صورت گرفته بودند. در همان زمان طی دیداری با دکتر ولایتی برای انتشار این اثر اعلام آمادگی کرده و این آمادگی با استقبال گرمی مواجه شد.

دکتر خاموشی با اشاره به پرفروش بودن این اثر گفت: اگر انتخابهای خوبی داشته باشیم و سیر محتوا نیز قوی باشد بی تردید کتاب پرفروش خواهد بود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه این سازمان از هر اثری با این گستردگی که از هویت ملی، مذهبی و شیعی ما حمایت کند استقبال می کند گفت: انتشار امیرکبیر انتشاراتی است که باید در این حوزه با نگاه دینی وارد شود. این انتشارات سابقه و تاریخچه خوبی به جای گذاشته اما پس از انقلاب باید سوابق دیگری هم برجای بگذارد، بنابر این از این پس شاهد انتشار آثاری از این دست خواهید بود.

وی با اشاره به روند جمع آوری روایات رسول اعظم(ص) از طرق شیعه که چندی پیش از سوی پژوهشکده باقر العلوم منتشر شد اشاره کرد و گفت: این اثر درحال ترجمه فارسی است که در نهایت به یک اثر 30 جلدی تبدیل می شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد: ما بدنبال آثاری از این دست هستیم تا آنها را به جامعه جوان که تشنه فرهنگ اسلامی ایرانی هستند عرضه کنیم.