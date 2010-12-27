مسئولان برای کاهش جمعیت کیفری زندانهای کرمانشاه اهتمام کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، الهیار ملکشاهی بعداز ظهر دوشنبه در جلسه شورای قضایی استان که در محل اداره کل زندانهای استان برگزار شد با اشاره به مسائل و مشکلات و کمبود سرانه فیزیکی زندان های کرمانشاه، بر کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان تاکید کرد.

وی با اشاره به نا امنی روانی ناشی از سرقت در سطح استان، خواستار اتخاذ تمهیدات لازم در خصوص برخورد جدی با مقوله سرقت، کنترل ارازل و اوباش و فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر شد.

علی اشرف رشیدی مدیرکل زندان های استان کرمانشاه نیز افزایش جمعیت کیفری زندان ها را یکی از مسائل و مشکلات پیش روی این اداره کل توصیف و اظهار داشت: فضای فیزیکی موجود با میزان سرانه مورد نیاز و استاندارد زندانیان همخوانی ندارد و افزایش جمعیت کیفری زندانها علاوه بر مشکلات امنیتی، بهداشتی و افزایش انواع آسیبهای اجتماعی درون زندان، بر روند اجرای برنامه های اصلاحی و تربیتی نیز تاثیر منفی دارد.

رشیدی با اشاره به 670 مورد بازدید قضات در نه ماهه نخست سالجاری از زندانهای استان، افزود: تعامل مثبت و سازنده با مسئولان قضایی از اولویت برنامه های کاری اداره کل زندانهای استان است و معتقدیم هر چه میزان حضور قضات در زندان ها بیشتر و پررنگ تر باشد موجب کاهش اطاله دادرسی، کاهش آمار کیفری و تراضی خاطر مددجویان بوده و در پیشبرد و تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی تاثیر گذارخواهد بود.

مدیرکل زندانهای استان، میزان آزادی مشروط در طی نه ماهه اول سال جاری را 115 مورد، اعطای عفو موردی 350 مورد و اعطای مرخصی را پنج هزارو37 مورد اعلام و تصریح کرد: تحقق چنین دستاوردی یقینا مرهون همکاری و همیاری مجموعه قضایی استان می باشد.

رشیدی در ادامه با اشاره به مشکلات قضایی مددجویان گفت: علیرغم حجم فعالیت و گستره کاری حوزه قضایی استان، حضور مسئولان قضایی در زندانها بسیار چشم گیر و تاثیر بسزایی در حفظ آرامش و امنیت زندان ها داشته است.

وی افزود: با توجه به وضعیت موجود از مسئولان قضایی استان انتظار دارد به منظور تسریع بیشتر در مرتفع کردن مشکلات قضایی مددجویان توجه ویژه ای به زندانها داشته و در راستای کاهش آمار کیفری زندانهای کرمانشاه اهتمام نمایند.

کمبود اعتبارات و سرانه فیزیکی از مهمترین مشکلات زندان های کرمانشاه است

رشیدی همچنین گزارش مبسوطی از بازدید زندانهای ترکیه برای اعضای حاضر در جلسه ارائه و کمبود اعتبارات و سرانه فیزیکی را از مهمترین مشکلات و چالشهای پیش روی زندانهای استان دانست و اظهار امیدواری کرد با تکمیل و بهره برداری کامل از پروژه مجتمع ماهیدشت بسیاری از مشکلات فعلی مرتفع گردد.

مدیرکل زندانهای کرمانشاه با استناد به آمار ورودی زندانیان در نه ماهه سالجاری تصریح کرد: بالغ بر53 درصد از زندانیان ورودی دارای قرار و کمتر از یازده روز در زندان توقف داشته اند که علاوه بر افزایش آمار کیفری به جهت ارائه خدمات رفاهی، درمانی، بهداشتی، امور اداری، پذیرش و تشکیل پرونده فشار و بار مالی مضاعفی را بر پیکره زندانها وارد و ارائه خدمات اصلاحی و تربیتی را با مشکل مواجه کرده است.

وی در ادامه پیشنهاد کرد به منظور مرتفع کردن مشکلات معنونه نسبت به استقرار یک شعبه تشخیص هویت در دادگستری استان اقدام تا از زندانیان تحت قرار در محل دادگستری انگشت نگاری و حتی المقدور از انتقال این دسته از زندانیان به زندان خودداری شود.

در پایان این جلسه، اعضای شورای قضایی استان به منظور آشنایی بیشتر با مسایل و مشکلات زندانیان، تراکم آمار کیفری و نحوه نگهداری آنان از قسمت های مختلف زندان مرکزی بازدید کردند.