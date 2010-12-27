کنگره بزرگداشت شاعر شهید ارسلان در رفسنجان برگزار می شود

محمدعلی شایگان فر در گفتگو با خبرنگار مهر در رفسنجان اظهارداشت: کنگره بزرگداشت معلم و شاعر شهید حسین ارسلان "رخشا" در رفسنجان برگزار می شود.

وی افزود: کنگره بزرگداشت معلم و شاعر شهید ارسلان "رخشا" با حضور شخصیت های فرهنگی و هنری کشور و استان روز سه شنبه هفتم دیماه در محل مجتمع افصح هجری برگزار می شود.

وی عنوان کرد: استاد عبدالملکیان که از شاعران برجسته کشور و یکی از پایه گذاران دفتر شعر جوان و جزو فعالان شعر دفاع مقدس و استاد امیری اسفندقه که او نیز اط شاعران برجسته کشور و دفاع مقدس و داور بسیاری از جشنواره های شعر کشور می باشد در این مراسم شرکت می کنند و به قرائت اشعار خود می پردازند.

شایگان فر افزود: همچنین کارگاههای تخصصی شعر و ادب ویژه دانشگاهیان و هنرمندان شاعر شهرستان رفسنجان از برنامه های جنبی کنگره بزرگداشت شهید ارسلان خواهد بود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان تاکید کرد: شهید ارسلان اولین شاعر شهید کشور است که ما قصد داریم با برگزاری این کنگره، شخصیت این شاعر شهید بیشتر شناسانده شود.