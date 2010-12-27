برداشت غیرمجاز 176 میلیون مترمکعب از آبهای زیرزمینی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ایرج حیدریان عصر دوشنبه در حاشیه نشست بررسی راههای مقابله با برداشت غیرمجاز آبهای زیرزمینی در علی آباد افزود: میزان آبخوانهای زیرزمینی استان در سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 77 میلیون متر مکعب کاهش یافت است.

وی گفت: این آمار نسبت به دراز مدت حاکی از آن است که 195 میلیون متر مکعب آبخوانهای زیرزمینی استان کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: وضعیت آب زیرزمینی در استان مطلوب نیست و کاهش میزان بارندگی را شاهد هستیم.

کاهش 70 درصدی بارندگی در گلستان

مدیرعامل آب منطقه ای گلستان یادآورشد: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون میزان بارندگی استان نسبت به مدت مشابه سال قبل 70 درصد کاهش یافت.

حیدریان، سرانه مصرف آب شرب در استان را 240 لیتر در شبانه روز اعلام کرد و گفت: سرانه مصرف در کشور 150 لیتر در شبانه روز است.

وی تاکید کرد: نیاز است تدابیری اتخاذذ شود تا مردم رعایت الگوی مصرف را داشته باشند.

مدیرعامل آب منطقه ای گلستان عنوان کرد: در این جلسه اقداماتی برای کاهش و جلوگیری از برداشت غیرمجاز آبهای زیرزمینی اتخاذ شده است.