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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۴۶

PEC خبر داد:

کشته شدن 105 خبرنگار در 2010/ مکزیک و پاکستان قتلگاه روزنامه نگاران

کشته شدن 105 خبرنگار در 2010/ مکزیک و پاکستان قتلگاه روزنامه نگاران

یک موسسه غیر دولتی در ژنو با ارائه گزارشی از کشته شدن 105 خبرنگار در تحولات سال 2010 میلادی در مناطق مختلف جهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "کمپین نماد رسانه" ( PEC ) در ژنو امروز با انتشار گزارشی اعلام کرد که در سال جاری میلادی، 105 خبرنگار در 33 کشور جهان کشته شدند.

این در حالی است که در سال 2009 تعداد خبرنگاران کشته شده در جهان 122 نفر بود.

بر اساس این گزارش، کشورهای مکزیک و پاکستان هر کدام با ثبت 14 کشته، بیشترین قربانیان را از خبرنگاران گرفته اند.

پس از مکزیک و پاکستان، هندوراس با ثبت 9، عراق 8، فیلیپین 6، روسیه 5 و کلمبیا 4 کشته ، بیشترین قربانیان را از میان خبرنگاران به خود اختصاص داده اند.

به گزارش این نهاد غیر دولتی، در سال گذشته در هر یک از کشورهای سومالی، اندونزی و نپال نیز سه خبرنگار کشته شده اند.

بر همین اساس در 5 سال اخیر در مجموع 529 خبرنگار در سراسر جهان کشته شده اند.  

کد مطلب 1219044

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