کاهش 1556میلیارد ریالی ارزش بازار سهام ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه چهارمین روز کاری معاملات دی ماه سالجاری در حالی به پایان رسید که 135میلیون سهم معامله شد و حق تقدم نیز به ارزش 374 میلیارد و 911 میلیون ریال رسید که این امر موجب شد، ارزش جاری بورس تهران 1566میلیارد ریال کاهش یابد.

بر پایه این گزارش، امروز سهامداران در 12هزار و 558 بار معامله 135میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 374 میلیارد و 911 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار تهران مبادله کردند.

کارگزارن بازار سرمایه در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکت‌ها کشیدند که ارزش بازار سهام به 885 هزار و 874 میلیارد ریال رسید که نسبت به دیروز 1566میلیارد ریال کاهش را نشان می‌دهد.

همچنین در پایان معاملات امروز دوشنبه 6 دی‌ماه جاری شاخص کل با 34 واحد کاهش نسبت به دیروز، عدد 18هزار و 689 واحد را نشان می‌دهد.

براساس این گزارش شاخص آزاد شناور به 23 هزار و 594 واحد رسید که نسبت به روز یکشنبه پنجم دی‌ماه امسال 40 واحد کاهش داشته است. همچنین شاخص بازار اول هم امروز عدد 15هزار و 584 واحد را نشان می دهد که این رقم نسبت به دیروز 37 واحد افت دارد.

شایان ذکر است، در معاملات بازار دوم شاخص این بازار با افزایش 29 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 24هزار و 996 واحد توقف کرد.