شركت فولاد يزد ، تير آهن توليد مي كند

مدير عامل فولاد يزد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: خط توليد فولاد يزد تا پنج ماه آينده به بهره برداري خواهد رسيد.
بهادراحراميان افزود: با توجه به نياز بازار به تير آهن ، خط توليد تير آهن يزد راه اندازي خواهد شد و همچنين خط ذوب اين كارخانه تا پايان سالجاري به بهره برداري مي رسد.
وي با اشاره به نامناسب بودن وضعيت توليد كنندگان فولاد در بخش خصوصي تصريح كرد: توليد كنندگان دولتي تعيين كننده اصلي قيمتها در بورس فلزات هستند و نوسان قيمتها در اين بورس توسط بخش دولتي صورت مي گيرد.
وي عملكرد بورس فلزات را مثبت ارزيابي نكرد و افزود: سيستمهاي كنترل و نظارت بر بورس بايد بسيارحساب شده باشد و همچنين سيستم كنترل و نظارت به دست كساني سپرده شود كه ذي نفع نباشند.
احراميان درباره خريد و فروش محصولات فولادي بخش خصوصي در بورس فلزات گفت: اين خريد و فروش بايد به راحتي انجام شود، اين درحالي است كه شركت فولاد يزد تا كنون براي فروش دو هزار تن فولاد خود بصورت آزمايشي در بورس فلزات موفق نشده است.
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