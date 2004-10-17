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۲۶ مهر ۱۳۸۳، ۱۲:۲۶

مدير عامل شركت فولاد يزد در گفت و گو با "مهر":

شركت فولاد يزد ، تير آهن توليد مي كند

خط توليد انواع تيرآهن هاي متوسط با ظرفيت توليد سالانه 600 هزار تن در كارخانه فولاد يزد تا پايان سالجاري ايجاد مي شود.

مدير عامل فولاد يزد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: خط توليد فولاد يزد تا پنج ماه آينده به بهره برداري خواهد رسيد.
بهادراحراميان افزود: با توجه به نياز بازار به تير آهن  ، خط توليد تير آهن يزد راه اندازي خواهد شد و همچنين خط ذوب اين كارخانه تا پايان سالجاري به بهره برداري مي رسد.
وي با اشاره به نامناسب بودن وضعيت توليد كنندگان فولاد در بخش خصوصي تصريح كرد: توليد كنندگان دولتي تعيين كننده اصلي قيمتها در بورس فلزات هستند و نوسان قيمتها در اين بورس توسط بخش دولتي صورت مي گيرد.
وي عملكرد بورس فلزات را مثبت ارزيابي نكرد و افزود: سيستمهاي كنترل و نظارت بر بورس بايد بسيارحساب شده باشد و همچنين سيستم كنترل و نظارت به دست كساني سپرده شود كه ذي نفع نباشند.
احراميان درباره خريد و فروش محصولات فولادي بخش خصوصي در بورس فلزات گفت: اين خريد و فروش بايد به راحتي انجام شود،  اين درحالي است كه شركت فولاد يزد تا كنون براي فروش دو هزار تن فولاد خود بصورت آزمايشي در بورس فلزات موفق نشده است.

 

  

کد مطلب 121905

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