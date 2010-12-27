9دی حماسه ای جاودان و بیاد ماندنی در تاریخ انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی به مناسبت سالروز حماسه 9 دی به این شرح است:

انقلاب اسلامی از بدو تولد حوادثی سخت را پشت سر گذارده که گاه کوچکترین آنها برای سرنگونی حکومت های بزرگ کافی می نماید. فتنه پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته که در نوع خود بی سابقه بود برای انقلابی که علیرغم تلاش همه قدرتهای استکباری در مقابله با آن عظمت و اقتدارش بیشتر می شود و توانمندی های علمی و اقتصادی اش زنگ خطر را برای سلطه جویان به صدا درآورده است، حادثه ای تلخ و تاسف بار اما در نهایت پرثمر برای انقلاب اسلامی بود. حادثه ای که بار دیگر ملت بزرگ ایران در آن محک خورد و عیار خود را به جهانیان نشان داد.

دشمنان قسم خورده که راههای مختلف را برای به زانو درآوردن انقلاب ایران آزموده اند این بار معرکه ای فراهم کردند که بطور طبیعی حضور بخشی از مردم در آن موانع را از پیش پای آنان برداشته و راه را برای تحقق اهداف شوم آنان هموار می نمود و هیجانات و اختلاف نظرهای انتخاباتی نیز عامل به صحنه نگهداشتن معترضین و وجهه مردمی بخشیدن به آن می گردید.

حمایت سازماندهی شده سیاسی و رسانه ای غرب و سازمانهای جاسوسی آنان و موضعگیریهای صریح و گستاخانه و مداخله جویانه سیاستمداران غربی، همه حکایت از شکل گیری توطئه ای فراگیر و عزم جزم سران کفر برای حضور مجدد در سرزمین آرزوهایشان داشت. دشمن زبون با استفاده از عوامل وابسته از یک سو و عناصر ناآگاه که پیاده نظام جبهه دشمن قرار گرفته بودند از سوی دیگر اساس و مبانی نظام را هدف تهاجمات خود قرار داده بود.

اما در حالی که جریان فتنه مراحل تکامل خود را طی می کرد معاندان نظام که در روز عاشورای حسینی پا را فراتر از حریم نهاده و حرمت ها را شکستند و با احساسات پاک و مقدس مردم سوگوار بازی کردند گام در راهی نهادند که پرچمداران آن یزید و ابن مرجانه و عمر سعد بودند. بدین ترتیب حسینیان درنگ را جایز ندانسته و برای دفاع از نظام و استقلال و تمامیت ارضی و اعتقادات خود بپا خاستند. رهبر بصیر انقلاب امام خامنه ای (حفظه الله) که داشتن بصیرت و حفظ مصالح نظام را دستور کار ملت قرار داده بودند در این برهه حجت را تمام کردند و ملت ایران نیز به وظیفه شرعی و انقلابی خود عمل کرده و کاری کردند کارستان.

در روز 9 دی سال 88 ملت با بصیرت و همیشه در صحنه ایران در راه تحقق اهداف نظام اسلامی و حفظ دستاوردهای انقلاب مقدس خود، با حضور آگاهانه و مقتدرانه و بیعت مجدد خویش با آرمانهای امام خمینی(ره) و شهدای گرانقدر و امام خامنه ای (مدظله العالی) حماسه ای جاودان و بیاد ماندنی در تاریخ انقلاب اسلامی خلق نمودند.

باران رحمت الهی، غبار غم از چهره دلسوزان و دوستداران انقلاب شست و کشتی هدایت ملت ها بار دیگر امواج متلاطم را کنار زده و فاتحان به راه خود ادامه داد.